Geplante Schließung: Stadtrat fordert die Post zum Handeln auf

Die Post in der Landsberger Straße in Mindelheim soll geschlossen werden. Nun hat der Stadtrat einen Brief an die Post geschrieben und stellt darin Forderungen.

Die Post ist abgegangen. Am Freitag hat Bürgermeister Stephan Winter den im Stadtrat angekündigten Brief an den Chef der Deutschen Post AG, Frank Appel, abgeschickt.

Darin schreibt Winter, dass die Deutsche Post bislang in Mindelheim durch eine Filiale im Kaufmarkt im Allgäu-Center, Heimenegger Weg 3 und in der Postbank, Landsberger Straße 4, vertreten ist.

Die Post will ihren Standort in Mindelheim 2023 aufgeben

Aufgrund ihrer unmittelbaren Innenstadtnähe und des jahrzehntelangen Bestehens werde die Filiale in der Postbank sehr stark frequentiert. Weil die Postbank im Laufe des Jahres 2023 den Standort Mindelheim aufgeben wird und damit diese Filiale der Deutschen Post an einen anderen Standort verlagert werden muss, hat der Stadtrat von Mindelheim in seiner öffentlichen Sitzung vom 24. Oktober einstimmig folgende Resolution an die Deutsche Post AG beschlossen:

„Die Postfiliale in der Landsberger Straße 4, Mindelheim ist eine für die Versorgung der Mindelheimer Bevölkerung mit Postdienstleistungen dringend erforderliche Einrichtung. Dies zeigt sich an der starken Besucherfrequenz der seit Jahrzehnten bestehenden Postfiliale an dieser Stelle. Diese ist sowohl fußläufig, mit dem Fahrrad als auch mit dem Pkw und dem ÖPNV bestens zu erreichen.

Wir fordern die Deutsche Post AG daher dringend auf,

eine innenstadtnahe Präsenz in vergleichbarer Lage zu erhalten,

den Leistungsumfang der bisherigen Filiale in der Landsberger Straße 4 vollumfänglich weiterzuführen und

mindestens die bisherigen Öffnungszeiten mit qualifiziertem Personal in der neuen Postfiliale zu gewährleisten.“

Die Stadtverwaltung will bei der Standortsuche behilflich sein. (mz)