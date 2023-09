Mindelheim

Mindelheim macht sich auf den Weg zum Umwelt-Champion

Plus Im Kampf gegen die Erderwärmung geht Mindelheim seine Hausaufgaben systematisch an. Wo die Stadt noch besser werden will.

Von Johann Stoll

Seit 2016 beteiligt sich die Kreisstadt am Programm zur Einführung des europäischen Zertifizierungs- und Qualitätsmanagementsystems European Energy Award eea. Ziel ist es, Energie effizient einzusetzen und verstärkt erneuerbare Energien zu nutzen.

Mindelheim ist auf dem Weg zum Gold-Standard

Bei einem internen Audit hat die Stadt Ende Juli 71,3 Prozent der Ziele erreicht. Die nächste Auszeichnungsstufe liegt bei 75 Prozent. Wer das erreicht, kann sich mit dem „Gold-Audit“ schmücken. Diese letzte Hürde will die Stadt zusammen mit dem Energiezentrum Allgäu (eza) und dem Energieteam der Stadt nehmen.

