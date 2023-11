Mindelheim

Bilanz: Nicht alle Frundsbergfest-Besucher zahlten auch Eintritt

Durch Bauernmarkt und Kindernachmittag waren an den Festsamstagen bereits viele Menschen in der Stadt, die auch am Abend blieben.

Plus Rund 40.000 zahlende Gäste zählte man beim Frundsbergfest. Doch in der Stadt waren an den Festwochenenden viel mehr Menschen unterwegs.

Das Wetter hätte besser sein können, und damit auch die Besucherzahl an den beiden Frundsbergfest-Freitagen – und trotzdem ist Norbert Sliwockyj sehr zufrieden mit dem Verlauf des Festes im Juni und Juli dieses Jahres. Es habe eine durchwegs positive Grundstimmung unter den Teilnehmenden geherrscht – und die habe sich auch auf die Besucherinnen und Besucher übertragen, bilanzierte der Vorsitzende bei der Generalversammlung des Frundsberg-Festrings, der inzwischen auf 1571 Mitglieder angewachsen ist. Sliwockyj erwähnte aber auch einige Punkte, die sich künftig verbessern sollen.

Die neuen Lager hätten das Fest "schöner und reicher" gemacht, fand Sliwockyj. Die neuen Bühnen in der Maximilianstraße sowie der Kindernachmittag an den Samstagen seien sehr gut angenommen worden; der Bauernmarkt am Samstagvormittag sei ein weiterer Höhepunkt gewesen. "Ich glaube, mit so vielen Besuchern wie noch nie", kommentierte Sliwockyj.

