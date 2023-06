Premiere für das neue Frundsberg-Paar beim großen Fest in Mindelheim

Nach fünf Jahren Zwangspause findet in Mindelheim wieder das Frundsbergfest statt. Ein Ehepaar hat dabei zum ersten Mal eine ganz besondere Rolle inne.

Dass sie so lange auf ihren großen Aufritt würden warten müssen, das hatten Regina und Wolfgang Streitel nicht geahnt, als sie im März 2019 als neues Frundsberg-Paar vorgestellt wurden: Wegen der Corona-Pandemie musste das beliebte Frundsbergfest in Mindelheim gleich zweimal verschoben werden, doch nun geht es nach fünf Jahren Pause wieder los: Vom 23. Juni bis 2. Juli taucht die Unterallgäuer Kreisstadt ein ins Mittelalter, in die Zeit Georg von Frundsbergs und seiner Frau Anna von Lodron.

Die 46 Jahre alte Regina Streitel freut sich besonders auf "das unverwechselbare Flair", das Hämmern der Handwerker und die Düfte in den Gassen der Stadt. Ihr 47-jähriger Mann mag am Fest, dass es sehr authentisch ist und dass die Besucherinnen und Besucher nicht nur Zaungäste sind, sondern mitten in die Lager hineingehen dürfen.

Das neue Frundsberg-Paar kann man als Besucher in Mindelheim hautnah erleben

Auch die Streitels wollen Darsteller zum Anfassen sein. Trotz der vielen offiziellen Termine war es ihnen wichtig, dass im Programm feste Zeiten stehen, an denen man sie in ihrem neuen Lager antreffen kann. Um sich herum haben Wolfgang und Regina Streitel einen Hofstaat aus rund 50 Leuten geschart, der der Gruppe ähnelt, mit der der echte Frundsberg seinen letzten Feldzug bestritten hat: Es gibt Trabanten und Marketenderinnen, aber auch Feldschreiber, einen Geistlichen, einen Koch und einen Wundarzt.

Vier Jahre lang hat sich das Ehepaar auf seine Rolle vorbereitet: Die beiden haben viel gelesen über den "Vater der Landsknechte", seine aus heutiger Sicht sehr moderne Frau Anna und die damalige Zeit. Die Streitels sind es gewohnt, vor Publikum zu sprechen – Wolfgang Streitel als Stadtrat in Mindelheim, seine Frau als langjährige Schauspielerin im Laientheater, die als Teilnehmerin der Sendung "Die Küchenschlacht" sogar TV-Erfahrung hat.

Reitunterricht stand ebenfalls auf dem Programm. Die erste Feuerprobe erlebte das Paar beim Oktoberfestumzug im vergangenen Jahr: Fast sieben Stunden im historischen Gewand im Sattel zu sitzen, ist eine größere körperliche Herausforderung, als es auf den ersten Blick scheinen mag, berichten sie.

Höhepunkte des Frundsbergfests sind die beiden Umzüge

Die beiden Mindelheimer Festumzüge mit rund 2500 Mitwirkenden, 30 Wagen und 200 Pferden dauern glücklicherweise nicht so lange, "allerdings wird's emotional noch mal eine andere Nummer", davon geht Wolfgang Streitel aus, der bislang nur mit der Fußgruppe der Stadträte am Umzug teilgenommen hat. Wie seine Frau stammt der 47-Jährige aus Mindelheim. Beide bezeichnen sich als sehr heimatverbunden. Trotz aller Termine, die ihre Rollen mit sich bringen, strahlen sie über das ganze Gesicht, wenn sie über das anstehende Frundsbergfest sprechen: "Für uns ist diese Aufgabe auch eine große Ehre."