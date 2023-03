Schulleiterin hört bei den Maristen überraschend auf

Vor etwas mehr als eineinhalb Jahren hat Beate Merkel die Schulleitung des Gymnasiums der Maristen in Mindelheim übernommen. Ende des Schuljahres wird sie dort ausscheiden.

Elf Jahre lang war Gottfried Wesseli der kirchlichen Schule vorgestanden. Im Sommer 2021 trat er seinen Ruhestand an, nicht ohne sich vorher um seine Nachfolge gekümmert zu haben. Wesseli hatte Beate Merkel angesprochen, die zu jener Zeit an der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben tätig war, ob sie sich die Leitung in Mindelheim vorstellen könne.

Beate Merkel brachte viel praktische Schulerfahrung mit nach Mindelheim, wie es damals in einer Mitteilung des Schulwerks der Diözese Augsburg hieß. Die in Augsburg geborene Pädagogin, die in Bobingen wohnt, sprach vor zwei Jahren von dem vielleicht "spannendsten Schritt", dem Wechsel vom staatlichen Schulwesen zu einer katholischen Schule in kirchlicher Trägerschaft. Besonders die Vermittlung einer werteorientierten Pädagogik sei ihr wichtig.

Maristenkolleg Mindelheim: Schulleiterin Beate Merkel verweist auf rein persönliche Motive

Im aktuellen Elternbrief teilte Beate Merkel mit, dass sie ihre Tätigkeit zum 31. Juli 2023 als Schulleiterin des Maristenkolleg-Gymnasiums beende. Dieser Schritt sei ihr nicht leichtgefallen, "aber private Umstände erfordern ihn". Die Stelle der Schulleitung am Maristenkolleg-Gymnasium ist gerade ausgeschrieben. Das Schulwerk ließ eine Anfrage unbeantwortet.

Im Sommer 2021 hatte der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, Peter Kosak, gesagt: "Mit Beate Merkel haben wir eine ausgewiesene Expertin im Bereich Unterrichtsentwicklung gewinnen können, die hervorragend die Qualitäten des Maristenkollegs mit neuen Impulsen versehen kann."