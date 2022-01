Mindelheim

vor 59 Min.

Über eine besondere Schule und die Namensgleichheit mit Ex-Kanzlerin Merkel

Beate Merkel ist begeistert von der besonderen Atmosphäre am Mindelheimer Maristen-Gymnasium.

Plus Die neue Schulleiterin des Maristen-Gymnasiums in Mindelheim, Beate Merkel erzählt, was sie besonders berührt hat. Das hat viel mit dem Kollegium zu tun.

Von Johann Stoll

Ihr Bauchgefühl hat sie nicht getäuscht. Als Beate Merkel im Frühsommer beim Schulwerk der Diözese Augsburg zugesagt hat, die Leitung des Gymnasiums des Maristenkollegs in Mindelheim als Nachfolgerin von Gottfried Wesseli zu übernehmen, „hatte ich von Anfang an ein positives Gefühl“. Diese Schule, da hegt sie keinerlei Zweifel, atme einen besonderen Geist.

