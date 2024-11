Schwabenbeats-Festival: Luca-Dante Spadafora bringt das Mindelheimer Forum zum Beben

Das Schwabenbeats-Festival im Mindelheimer Forum hat zahlreiche junge Menschen angezogen. Organisator Mario Osmanovic wollte ihnen mit der zweitägigen Veranstaltung die Möglichkeit bieten, in der Region feiern zu gehen und auch bekanntere Künstler hautnah zu erleben.

Der Abend begann musikalisch mit MLLR Music, der mit bekannten Songs für die passende Einstimmung sorgte. Die meisten Besucherinnen und Besucher versorgten sich anfangs noch mit Getränken und unterhielten sich. Abgelöst wurde MLLR Music von Aviculario, der sein Können mit einer guten Musikauswahl und geschickten Übergängen zeigte. Nach und nach füllte sich die Tanzfläche, auch Mario Osmanovic legte auf, doch die meisten warteten gespannt auf den Star des Abends, Luca-Dante Spadafora..

Luca-Dante Spadafora begeisterte mit seinen Hits und zeigte sich nahbar

Kurz vor Mitternacht war es dann soweit und Luca-Dante Spadafora kam auf die Bühne. Der 25-Jährige, der über drei Millionen monatliche Hörer auf Spotify hat, konnte das Publikum begeistern. Er wirkte nahbar, weil er immer wieder auf die Menge zukam und mit ihr interagierte. Mit Hits wie „Aperol Spritz“, „Mädchen auf dem Pferd“ oder einem Remix des durch David Hasselhoff bekannt gewordenen „Looking for Freedom“ brachte er das Forum zum Beben.

Icon Galerie 12 Bilder Beim Schwabenbeats-Festival legten verschiedene DJs im Mindelheimer Forum auf. Einige Eindrücke des ersten Festivaltages finden Sie hier.

Bei den Besucherinnen und Besuchern kam das Festival sehr gut an. So auch bei Ramona Steiner aus Bad Wörishofen: „Ich fand das Festival echt gut. Mir hat es richtig gut gefallen, wie die Bühne positioniert war und wie alles gestaltet war.“ Sie fand die DJs toll und gut, dass mit Luca-Dante Spadafora ein berühmter Künstler mit dabei war. „Ich hoffe, dass das Festival in Zukunft noch besser läuft und solche Veranstaltungen öfter stattfinden, weil man so etwas hier in der Region sehr selten hat“, fügte sie hinzu.

Viele Besucherinnen und Besucher hoffen auf eine Wiederholung des Schwabenbeats-Festivals

Dem kann auch Zoe Brown aus Irsingen zustimmen. Ihr hat es sehr gefallen, dass die Veranstaltung auf junge Leute ausgerichtet war und viele dieses Angebot angenommen haben. „Wir haben alle mitgefiebert und waren einfach eine Gemeinschaft. So etwas fehlt heutzutage einfach und vor allem in der näheren Umgebung, weil die nächstgelegenen Möglichkeiten, Party zu machen, in Augsburg oder München sind.“ Sie fände es wichtig, vergleichbare Events zukünftig öfter anzubieten.

Eine 19-jährige Studentin, die das Festival ebenfalls am Freitag besuchte, sagte danach: „Mir gefiel die Aufteilung des Abends mit mehreren DJs, aber vor allem Luca-Dante Spadafora hat richtig Stimmung gemacht. Ich fand es angenehm, dass das Forum nicht überfüllt war“, so die 19-Jährige.

Die überwiegend positiven Stimmen kamen auch beim Veranstalter des Schwabenbeats-Festivals an. Für Mario Osmanovic waren die beiden Abende ein voller Erfolg. „Am Wochenende konnten wir über 1000 Besucher begrüßen und es kam zu keinerlei Beschwerden oder Zwischenfällen. Das Feedback war überwältigend positiv, und viele Besucher fragten bereits nach dem nächsten Termin“, so Osmanovic.