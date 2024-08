So lief die Rettung der ausgesetzten Würgeschlange im Wald bei Westernach

Würgeschlangen vermutet man in unseren Breiten eher im Zoo oder in Terrarien privater Sammler. Umso ungewöhnlicher war der Einsatz, zu dem die freiwillige Feuerwehr Mindelheim am vergangenen Samstag gerufen wurde: Ein Zeuge hatte im Wald zwischen Westernach und Ohnsang eine Schlange entdeckt und den Fund bei der Polizei gemeldet. Helfer der Feuerwehr und eine Polizeistreife rückten aus und fanden im Wald tatsächlichWesternach und Ohnsang eine Schlange entdeckt und den Fund bei der Polizei gemeldet. Helfer der Feuerwehr und eine Polizeistreife rückten aus und fanden im Wald tatsächlichOhnsang eine Schlange entdeckt und den Fund bei der Polizei gemeldet. Helfer der Feuerwehr und eine Polizeistreife rückten aus und fanden im Wald tatsächlichPolizei gemeldet. Helfer der Feuerwehr und eine Polizeistreife rückten aus und fanden im Wald tatsächlichFeuerwehr und eine Polizeistreife rückten aus und fanden im Wald tatsächlich einen rund 1,20 Meter langen Königspython.

