Rauchendes Fett löst Rettungseinsatz in Mindelheimer Mehrfamilienhaus aus

Heißes Fett in einer Pfanne hat am Freitag um 18.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz in Mindelheim ausgelöst. Laut Polizei rauchte so stark, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde und die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Krach-Straße ausrückte. Es entstand kein Feuer. Die 77-jährige Bewohnerin der Wohnung wurde nicht verletzt, kam aber vorsorglich zur Überwachung in ein Krankenhaus. Sachschaden wurde keiner festgestellt. Die Feuerwehr Mindelheim war mit drei Fahrzeugen im Einsatz und der Rettungsdienst war vor Ort. (mz)

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettungseinsatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis