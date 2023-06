Unterwegs mit dem Nachtwächter: Freche Reime zur guten Nacht

Plus Peter Riedmaier ist beim Frundsbergfest der neue Nachtwächter der Stadtwache. Er setzt damit eine lange Tradition fort, hat aber auch etwas Neues eingeführt.

„Hört Ihr Leut' und lasst Euch sagen, unsre Glock' hat zehn geschlagen“, ertönt es an jedem Frundsbergfestabend auf der Turmtreppe des Westernacher Tores und in zahlreichen Lagern der Altstadt. Doch der neue Nachtwächter Peter Riedmaier von der Stadtwache hat noch mehr zu bieten: Er hat einen Liedtext gedichtet, der die Tradition bewahrt und die Zuhörenden gleichzeitig zum Schmunzeln bringt.

Die Trommler Lukas Zimmermann und Felix Bogner bahnen ihm den Weg, Stadtwache und Fackelträger und -trägerinnen begleiten ihn treu auf seinen Wegen durch die Altstadt. Das wichtigste Utensil ist für stimmliche Notfälle im mittelalterlichen Gewand verstaut: Salbeibonbons.