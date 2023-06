Eine Stadt in Feierlaune: Endlich wieder Frundsbergfest

Das Warten aufs Frundsbergfest hat sich gelohnt: Nach fünfjähriger Pause genießen die Mindelheimer und ihre Gäste einen Festauftakt nach Maß.

War das schön! Lagerleben in lauen Sommernächten, buntes Treiben in der Altstadt und an allen Ecken etwas zu entdecken und zu erleben. Nach fünf Jahren erlebten die Mindelheimer und ihre Gäste einen rundum gelungenen Auftakt zum Frundsbergfest 2023. Zwar war es am Freitagabend noch ein wenig kühl, doch die Mindelheimer Innenstadt füllte sich schnell und überall hallten die typischen Klänge der Trommler und Spielmannszüge durch die engen Gassen. Am Marienplatz herrschte gespannte Aufmerksamkeit, als Max Spies als Graf Ludwig von Helfenstein „Donner, Spyl und Banner“ moderierte. Fanfarenbläser, Trommler und die Fahnenschwinger bekamen viel Beifall. "Jubel!", riefen die begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer immer wieder und selbst Frundsberg persönlich schien an diesem Abend besonders wohlwollend vom Rathaus auf seine Mindelheimer herabzublicken. Als dann noch die Feuerschützen der königlich-privilegierten Frundsbergschützen mit lautem Knall ihren Salut ertönen ließen, hatte auch der letzte Besucher in der Innenstadt mitbekommen, dass das Frundsbergfest 2023 eröffnet war.

171 Bilder Wie aus dem Bilderbuch: Der Bauernmarkt beim Frundsbergfest in Mindelheim Foto: Sabine Adelwarth

Der Bauernmarkt wird zum heimlichen Höhepunkt des Frundsbergfestes

Der traditionelle Bauernmarkt mit dem Einzug der Marktleute am Samstag entwickelt sich immer mehr zum heimlichen Höhepunkt des Festwochenendes. Die Altstadt war voller Menschen, die sich gar nicht satt sehen konnten an den hübsch geschmückten Wagen und den Tieren, die auf den Markt getrieben wurden. Schweine, Schafe, Ziegen und Esel in der ungewohnten Altstadtkulisse, dazu die geschmückten Häuser und die Männer, Frauen und Kinder in ihren historischen Gewändern boten einen wunderbaren Augenschmaus. Doch auch für den Magen war natürlich überall etwas geboten. Ob Apfelküchle oder Rahmfleck, Spanferkel oder Bratwurst, hungrig blieb auf dem Bauernmarkt niemand.

Auf der Schwabenwiese zeigten die Fähnlein und die Frundsbergschützen eine historische Aufführung. Foto: Sabine Adelwarth

Ein besonderes Jubiläum wird im Rahmen des Frundsbergfestes heuer von den Schützen gefeiert: Die Frundsbergschützen werden 500 Jahre alt. Deshalb gab es statt der Schlacht von Peutelstein diesmal eine andere Darbietung auf der Schwabenwiese. Vor zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich vorsichtshalber zu großen Teilen mit Ohrstöpseln ausgestattet hatten, wurde die Übergabe der Schützenordnung von 1523 durch Georg von Frundsberg an die Schützen dargeboten. Weil dieser Akt der Übergabe dann aber doch etwas kurz gewesen wäre, ließen es sich die einzelnen Fähnlein nicht nehmen und präsentierten in einer Art Übung die Kriegstaktik von einst – samt des eindrucksvollen Igels am Ende.

83 Bilder "Schützen für die Stadt": Kanonendonner und Landsknechtaufmarsch in Mindelheim Foto: Axel Schmidt

Die Frundsbergschützen werden in diesem Jahr 500 Jahre alt

Auch die Schützen durften sich natürlich zeigen und verschafften sich mit Böllersalven aus Kanonen und Büchsen Gehör, ehe am Ende der rund einstündigen Veranstaltung Wolfgang Streitel als Georg von Frundsberg die in einer roten Papierrolle zusammengefasste Schützenordnung feierlich und unter dem Applaus der Besucherinnen und Besucher an den Hauptmann der Frundsbergschützen, Schützenmeister Thomas Krauß, übergab.

166 Bilder Der prächtige Festumzug beim Frundsbergfest 2023 Foto: Marcus Barnstorf, Andy Zündt, Sabine Adelwarth

Farbenprächtiger Festgottesdienst in der Mindelheimer Jesuitenkirche

Den Höhepunkt des Festwochenendes bildete am Sonntag wieder der erste große Festumzug mit Tausenden von Mitwirkenden, für den man sich am Vormittag noch den Segen von ganz oben abgeholt hat. Die Festmesse mit vielen Fahnen und Federhüten in der Kirche feierte Dekan Andreas Straub in Konzelebration mit Pater Jeremias in der Jesuitenkirche. Für festliche Musik sorgte der Kirchenchor St. Stephan mit der „Missa Prima“ von Claudio Grassini.