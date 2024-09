Zusammen für Demokratie und Vielfalt

Auf den Sofas und Sesseln in der Mindelheimer Kulturfabrik sitzen an diesem Abend ganz unterschiedliche Menschen: ziemlich junge, mittelalte und eher ältere, Männer und Frauen, die teils noch die Schule besuchen oder ganz verschiedenen Berufen nachgehen. Was sie eint, ist ihre Sorge um die Demokratie in Deutschland. Deshalb haben sie nach Bekanntwerden des Potsdamer Geheimtreffens unter dem Motto „Mindelheim hält zam“ im Februar eine Demonstration gegen Rechtsextremismus auf dem Mindelheimer Marienplatz organisiert. Daraus ist eine Gruppe entstanden, die sich einmal monatlich trifft – und sich auch weiterhin für die Demokratie einsetzen und einer Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken will.

Sandra Baumberger