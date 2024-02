"Mindelheim hält zam" bei einer Demo für die Demokratie

Plus 1000 Menschen haben auf dem Marienplatz "für Demokratie und Menschlichkeit und gegen Rechtsextremismus" demonstriert. Das Programm der Demo war gewollt bunt.

Bei schönstem Frühlingswetter hat am Sonntagnachmittag auf dem Mindelheimer Marienplatz eine Kundgebung unter dem Motto " Mindelheim hält zam" stattgefunden. Organisiert hat die Demo eine Gruppe rund um die Geschwister Verena Walsh und Max Herrmannsdörfer, die damit ein Zeichen "für Demokratie und Menschlichkeit und gegen Rechtsextremismus setzen" wollte. Rund 1000 Menschen folgten ihrem Aufruf und kamen, teils mit farbenfrohen Schildern, auf den Marienplatz. Kurz vor Beginn der Veranstaltung sperrte die Polizei die Maximilianstraße für den Verkehr.

Rund 1000 Menschen beteiligten sich an der Demonstration in Mindelheims Altstadt.

"Wow!", entfuhrt es Max Herrmannsdörfer bei seiner Begrüßung angesichts der vielen Menschen, die gekommen waren. Er und sein Team hatten ein buntes Programm zusammengestellt, bei dem sich Musik und Reden abwechselten, moderiert vom Tim Herrmannsdörfer. Zunächst blickte Max Herrmannsdörfer zusammen mit seiner Schwester Verena Walsh in einer kurzen Geschichtsstunde zurück ins Jahr 1933. Beide erläuterten, wie schnell aus einer Demokratie eine Diktatur werden kann - verdeutlicht durch Schilder, die erst das eine Wort, dann Stück für Stück das andere zeigten. "Die Demokratie ist kein unumstößliches Gut", so ihre Nachricht.