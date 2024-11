Mamma mia: Mindelheimer Oldtimer-Bus erreicht Bologna und sorgt für Aufsehen

„Mamma mia, da dove vengono? - Mamma mia, wo kommen die denn her?“ Das war ein Satz, den die Gruppe aus Mindelheim in Italien am häufigsten gehört hat. Kein Wunder, es war ja schon ein bisschen verrückt, sich in einem Oldtimer-Bus von 1949 auf den Weg zur Oldtimer-Messe nach Bologna aufzumachen. Denn schließlich war nicht klar, ob die Mindelheimer auch wirklich dort ankommen würden.

Über Nauders führte die Fahrt durch den Vinschgau und von Verona nach Bologna. 15 furchtlose Oldtimer-Enthusiasten der Freunde alter Motorfahrzeuge Mindelheim saßen in dem Fiat 626. „Die Stimmung an Bord war prächtig und die beiden Chauffeure Manuel und Wolfgang Steber gaben ihr Bestes, um im Verkehrsfluss mitzuhalten“, fassen die Oldtimer-Fans ihre Fahrt zusammen. Entschleunigung stand auf der Tagesordnung: Der historische Bus fährt maximal 70 km/h.

Der Bus aus Mindelheim bekam einen besonders schönen Stellplatz

Am zweiten Tag wurden die Mindelheimer auf Europas größter Oldtimermesse mit großem Beifall begrüßt. Für ihren Bus bekamen sie einen der besten Plätze im Freigelände, direkt neben einer historischen Tankstelle. Das stimmige Bild wurde durch die Outfits der Reisenden vervollständigt: Ein Großteil war in Kleidung der 50er-Jahre erschienen. Man muss es nicht eigens erwähnen, dass die Mindelheimer und ihr Bus zum beliebten Fotomotiv wurden. Und wenn sie von ihrer Reise über die Alpen erzählten, konnten ihnen die Messebesucher kaum glauben .... impossibile!

Die Besucher aus Mindelheim und Umgebung waren von der Großzügigkeit der Messe und der Professionalität der Messestände sehr überrascht. Auch Rennsportgrößen wie Arturo Merzario waren anwesend und freuten sich über den direkten Austausch. Und auch die Abfahrt war ein Höhepunkt: „Als wir am Ende des zweiten Tages die Messe wieder verließen, setzten wir einen Passagier mit einem auf der Messe gekauften Lenkrad auf die Dachgalerie als Kutscher. Unter lautem Beifall fuhren wir hinaus!“

Auch die Heimreise mit dem Oldtimer-Bus verlief problemlos

Abends ging es dann in der Altstadt von Bologna in einer Trattoria noch einmal hoch her, bevor die Reise am vierten Tag mit einem Abstecher über die Südtiroler Weinstraße wieder sicher zurück in die Heimat führte.

„Die Reise verlief ohne besondere Zwischenfälle, der Fiat hielt tapfer durch und verbrauchte im Schnitt 14 Liter Diesel, aber fast keinen Tropfen Öl“, so das Resümee der Oldtimerfans, die noch lange von der einmaligen Reise wie vor 70 Jahren schwärmen werden. (mz, home)