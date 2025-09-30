Die Mindelheimer Grundschule bekommt mehr Platz

Erst vor wenigen Wochen hat das neue Schuljahr begonnen. An der Mindelheimer Grundschule wird der Neustart aber von einem alten Problem begleitet: Die Schule ist längst zu klein geworden für all die Schülerinnen und Schüler. Zwei Klassen sind bereits seit Jahren an die Mittelschule ausgelagert, eine Klasse ist im Musikraum untergebracht und auch die Schulbücherei und der Bewegungsraum werden längst anderweitig genutzt. Weil die Stadt – zumindest in den nächsten Jahren – mit weiter steigenden Schülerzahlen rechnet, will sie nun schnell handeln: Wie der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, soll schon in einem Jahr das Interimsgebäude fertig sein, das durchaus von Dauer sein könnte.

