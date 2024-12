Musikalische Zeitreise beim Jahreskonzert in Dirlewang

Wertungsspiele sind fester Bestandteil im Jahreslauf vieler Musikkapellen, denn sie geben dem Orchester Rückmeldung über den aktuellen Leistungsstand und vielen Kapellen einen richtigen Motivationsschub. Dass es dabei konzertante und traditionelle Kategorien in unterschiedlichen Stufen gibt, erfuhren die Zuhörer beim Jahreskonzert des Musikvereins Dirlewang in der voll besetzten Schulturnhalle. Michael Rogg führte mit viel Wissen und Charme durchs Programm und machte aus den Zuhörern am Ende wahre Wertungsspiel-Experten, denn der Abend stand unter dem Motto „Zeitenwende – Wertungsspiele im Wandel der Zeit“. Wie sich Wertungsspielstücke anhören und wie schwierig sie zu meistern sind, konnte das Publikum erleben.

Zum Start rockt die Jugendkapelle in Dirlewang den Saal

Doch bevor die Stammkapelle ihr Können demonstrierte, war die Jugendkapelle an der Reihe. Mit ihrer Dirigentin Larissa Strodl brachten die Jungmusikerinnen und -musiker erfrischende Klänge auf die Bühne. Die knapp 30 jungen Akteure stimmten die Gäste gleich auf das ein, was sie im Konzert erwartete. Mit „Emoji“, „Viva la vida“ und einem bunten Potpourri aus dem Walt-Disney-Klassiker „Das Dschungelbuch“ begeisterte die Jugend und die erste Zugabe des Abends war fällig. Zum rhythmischen Klatschen und Stampfen des Publikums begeisterte der Nachwuchs mit dem Queen-Hit „We will rock you“. Problemlos schafften es die Jungmusikanten, mit ihren Instrumenten einzusteigen und den Saal zu rocken. Langanhaltender Applaus war ihr Lohn.

Nachdem die Zuhörer jetzt so richtig warmgelaufen waren, betrat die Stammkapelle mit ihrem Dirigenten Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer die Bühne. Die Gäste durften bei den unterschiedlichen Stücken in die Vergangenheit eintauchen, denn alle Titel waren Bestandteil ihrer früheren Wertungsspiele. Den Auftakt machte der traditionelle Panorama-Marsch, der die Kapelle 2015 in Bad Wörishofen zum Bezirkssieger machte.

Bravourös stellen die Musiker in Dirlewang ihre Fingerfertigkeit unter Beweis

Mit „Zeitenwende“ wurde das Publikum ins Jahr 1993 katapultiert, nachdem Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer 1992 die musikalische Leitung übernommen hatte. Beim Bezirksmusikfest in Eppishausen glänzte das Ensemble schon damals und auch heuer war das Stück beim Jahreskonzert ein Glanzstück des Abends. Die dreiteilige Komposition „Greek Folk Song Suite“ brachte 2004 den Bezirkssieg in der Oberstufe in Tussenhausen. Fingerfertigkeit ist bei dem flotten Stück gefragt und es wurde vom Orchester bravourös gemeistert.

Stellvertretender ASM-Bezirksvorsitzender Manuel Rauscher (links) konnte gemeinsam mit Anton Jall (rechts) vom ASM und den Vorsitzenden Stefan Schröther (hinten, 3. von links) und Tobias Schmid (hinten, 4. von links) folgende Mitglieder beim Musikverein Dirlewang auszeichnen: Die D1-Bläserprüfung bestanden haben Florian Steidele, Simon Müller, Philipp Steidele und Michael Kleiber. Für 15 Jahre wurden Lena Pistrosch, Manuela Dillian, Ann-Katrin Lang, Sandra Nuffer und Vorsitzende Alicia Leinsle geehrt. 30 Jahre sind Yvonne Fink, Markus Jackel, Christian Martin, Thomas Rauch und Daniela Reitebuch dabei. Zweiter Dirigent Andreas Stich hält dem Verein schon 35 Jahre die Treue. Foto: Sabine Adelwarth

Ebenfalls technisch anspruchsvolle Passagen für die Holzbläser hatte „Appalachian Overture“ und Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer kitzelte auch aus dem Blech die nötige Dynamik heraus. Im Werk „Three Aspects of Kurt Weill“ stellten die Musikerinnen und Musiker wieder die Vielseitigkeit der Blasmusik unter Beweis, denn das Stück vereint Swing, Marsch und Walzer.

Zum großen Finale spielen in Dirlewang 80 Musikerinnen und Musiker gemeinsam

Dirigentin Larissa Strodl durfte den Taktstock beim Walzer „Lebenswert“ schwingen und der langjährige zweite Dirigent Andreas Stich führte souverän durch die traditionelle Polka „Wenn Heidrun erzählt“. Das letzte Stück „Postcard from Singapore“ entlockte dem Publikum Beifallstürme und die Gäste erklatschten sich die Zugabe „Ein Abend am Meer“, die den heuer verstorbenen Blasmusikfreunden des Vereins gewidmet wurde. Am Ende bildete die Stammkapelle mit der Jugendkapelle und dem Stück „Textilaku“ den fulminanten Abschluss. Die insgesamt 80 Musikerinnen und Musiker formierten sich zu einem gewaltigen Klangkörper und entließen die Gäste aufgeheizt in die eisige Nacht.