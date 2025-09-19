Nach Cyberattacke in Oberrieden: Wie sicher sind die Gemeinden in der Region?

Als vergangenen Monat das offizielle E-Mail-Konto der Gemeinde Oberrieden Nachrichten mit einem verdächtigen Link verschickt hat, war schnell klar: Die Unterallgäuer Gemeinde ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Glück im Unglück – das gehackte E-Mail-Konto konnte bereits nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden. Doch Angriffe dieser Art sind längst keine Seltenheit mehr. Gab es solche Hackerangriffe schon häufiger bei Gemeinden in der Region? Und wie kann man sich davor schützen? Wir haben bei den Gemeinden und bei der Polizei nachgefragt.
