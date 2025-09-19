Icon Menü
Nach Hackerangriff auf Oberrieden im Allgäu – so können sich Gemeinden und Privatpersonen schützen

Unterallgäu

Nach Cyberattacke in Oberrieden: Wie sicher sind die Gemeinden in der Region?

Ein Hackerangriff traf Oberrieden im Unterallgäu. Wie es um andere Gemeinden steht und wie sich Privatpersonen, Firmen und Kommunen schützen können.
Von Sina-Lara Nachtrub
    Ein Hackerangriff traf die Gemeinde Oberrieden im Unterallgäu. Andere Kommunen geben Entwarnung.
    Ein Hackerangriff traf die Gemeinde Oberrieden im Unterallgäu. Andere Kommunen geben Entwarnung. Foto: Oliver Berg, dpa (Symbolbild)

    Als vergangenen Monat das offizielle E-Mail-Konto der Gemeinde Oberrieden Nachrichten mit einem verdächtigen Link verschickt hat, war schnell klar: Die Unterallgäuer Gemeinde ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Glück im Unglück – das gehackte E-Mail-Konto konnte bereits nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden. Doch Angriffe dieser Art sind längst keine Seltenheit mehr. Gab es solche Hackerangriffe schon häufiger bei Gemeinden in der Region? Und wie kann man sich davor schützen? Wir haben bei den Gemeinden und bei der Polizei nachgefragt.

