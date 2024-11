Grünes Licht für PV-Freiflächenanlage bei Nassenbeuren

Immer wieder führen geplante Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu Diskussionen in Stadt- und Gemeinderäten. Nicht so jüngst in Mindelheim. Hier hatte das Gremium über das Vorhaben eines Grundstückseigentümers zu entscheiden, der auf einer 3,4 Hektar großen Fläche südlich von Nassenbeuren PV-Anlagen errichten will. Dazu müssen Bebauungsplan und Flächennutzungsplan angepasst werden. Aktuell wird der Bereich landwirtschaftlich genutzt.

Im Energienutzungsplan von Mindelheim von 2012 ist das Gebiet als potenzielle Fläche für PV-Anlagen vermerkt – es passt also genau ins Standortkonzept der Stadt. Die Lage nahe der Bahnstrecke Günzburg-Mindelheim ist zudem stimmig mit überregionalen Vorgaben, wonach Anlagen möglichst an vorbelasteten Standorten gebaut werden sollen, etwa an Autobahnen oder Bahnstrecken. Der Mindelheimer Stadrat hat nun einstimmig grünes Licht gegeben, um den Bebauungsplan und den Flächennutzungsplan im Sinne des Projekts anzupassen. Die Kosten dafür soll der Grundstückseigentümer tragen. (home)