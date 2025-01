Gute Nachrichten für angehende Mechatroniktechniker – vielleicht

An der Mindelheimer Technikerschule könnte möglicherweise schon im kommenden Schuljahr die neue Fachrichtung „Mechatroniktechnik“ angeboten werden. Schon bald solle es eine Probeeinschreibung geben, um den Bedarf zu ermitteln, kündigte der hiesige Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Bernhard Pohl, in einem Pressegespräch an. Gottfried Göppel, der Leiter der Mindelheimer Berufsschule, zu der auch die Technikerschule gehört, freut sich über die gute Nachricht. Er ist aber auch ziemlich überrascht.

Denn als sich unsere Redaktion bei ihm nach Details der Probeeinschreibung erkundigt, muss er passen: Es gebe zwar Anzeichen, dass die Technikerschule um die neue Fachrichtung ergänzt werden könnte, eine schriftliche Zusage liege ihm bislang aber nicht vor. Das wiederum erstaunt Pohl, der sich nun darum kümmern will, dass sich das möglichst schnell ändert.

Die Firma Grob hat bereits Interesse an der neuen Fachrichtung signalisiert

Offen ist derzeit auch noch, wie viele Schülerinnen und Schüler sich für die neue Fachrichtung einschreiben müssten, damit diese starten kann. Göppel rechnet mit einer zweistelligen Zahl. Da die Firma Grob im Vorfeld bereits signalisiert hat, dass jährlich bis zu zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der neuen Fachrichtung unterrichtet werden könnten, ist er zuversichtlich, die geforderte Mindestschülerzahl zu erreichen.

Zur Mechatroniktechnikerin bzw. zum Mechatroniktechniker kann man sich innerhalb Schwabens bislang nur in Kempten und Nördlingen weiterbilden lassen, und zwar in Vollzeit. In Mindelheim soll die neue Fachrichtung dagegen in Teilzeit angeboten werden. Sollte die Schule die Zusage tatsächlich in nächster Zeit erhalten, könnte die neue Fachrichtung nach Einschätzung Göppels schon zum kommenden Schuljahr im September starten.