Trotz Flaute in der Autobranche schafft Grob weiter Jobs in Mindelheim

Allgäuer Unternehmer sind bekannt dafür, sich nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen. German Wankmiller und seine Kollegen in der Grob-Geschäftsführung, Wolfram Weber und Christian Müller, neigen zum Understatement. Sie beschreiben ihre Management-Philosophie bodenständig: „Man muss die Dinge sauber analysieren, um sie dann flexibel und dynamisch durchzuziehen.“ Die Grob-Verantwortlichen kommen ohne Anglizismen aus. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens, Christian Grob sagt: „Wir sind ein kleines Unternehmen mit großem Familien-Charakter.“ Sein 27-jähriger Sohn Florian Grob, den der 2016 verstorbene Großvater Burkhart Grob als alleinigen Erben eingesetzt hat, bewahrt Bodenhaftung. Ihm gefällt am besten an seinem Unternehmen, „dass wir dank flacher Hierarchien schnell entscheiden können“. Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten gelang es der Firma, in den vergangenen zwei Jahren jeweils beim Auftragseingang und Umsatz um zwölf Prozent pro Jahr zu wachsen.

