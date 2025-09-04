Statt Reihenhäuser: Weitere Einfamilienhäuser im Baugebiet in Kirchheim?

Der Marktgemeinderat Kirchheim hat eine Bauvoranfrage zur Errichtung von zwei Einfamilienhäusern mit Doppelgaragen im Derndorfer Baugebiet „Östlich Schulstraße/Angerweg“ behandelt. Ein Bauwerber möchte auf einem Grundstück zwei Einzelhäuser mit verbindender Doppelgarage errichten. Nach dem gültigen Bebauungsplan ist das Areal jedoch für eine Hausgruppe beziehungsweise Reihenhäuser vorgesehen.

Marktrat Karl Scheifele zeigte sich offen für den Vorschlag: „Ich sehe kein Problem darin, an dieser Stelle Einzelhäuser statt Reihenhäuser zu bauen.“ Markus Mößnang gab dagegen zu bedenken: „Es ist der Allgemeinheit nicht bekannt, dass dort Platz für Einzelhäuser ist.“ Man könne daher nicht vorschnell zustimmen, da möglicherweise auch andere Interessenten Bedarf an Bauplätzen für Einfamilienhäuser hätten.

Scheifele schlug schließlich vor, zunächst eine Frist zu setzen, damit sich auch andere Bewerber für eine Bebauung mit Einzelhäusern melden können.

Der Rat folgte diesem Vorschlag und vertagte die Entscheidung. Zunächst soll geklärt werden, ob es weitere Interessenten für Einfamilienhaus-Bauplätze gibt, wie die Preisgestaltung aussieht und wie eine mögliche Abweichung vom Bebauungsplan veröffentlicht werden kann. Erst danach soll erneut über die Bauvoranfrage beraten werden.