Ruheforst Haselbach: Der dritte Naturfriedhof im Unterallgäu eröffnet bald

Kein Grabschmuck, kein Grabstein, nur ein Name auf einer schlichten Metallplatte: So sieht ein Grab auf einem Waldfriedhof oder Ruheforst aus. Die kompostierbaren Urnen werden direkt am Fuße eines Baumes beigesetzt, die Grabpflege übernimmt die Natur. Immer mehr Menschen interessieren sich laut der Seite der „Naturfriedhöfe Schwaben“ für eine solche Art der Bestattung im Einklang mit der Natur. Nach den ersten Waldfriedhöfen in der Region in Babenhausen und Schnerzhofen, die 2022 eröffneten, gibt es mit dem Ruheforst in Haselbach bald den dritten Friedhof dieser Art im Unterallgäu.

Der Wald, auf dem der Ruheforst Haselbach entsteht, gehört einem Adligen

Der Ruheforst nahe dem Bodendenkmal Moosburg bei Haselbach stand bereits 2023 auf der Tagesordnung des Gemeinderates Eppishausen. Nachdem inzwischen die letzten rechtlichen Hürden genommen wurden, rechnet Bürgermeisterin Susanne Nieberle nun mit einer baldigen Eröffnung.

Gemeinsam mit der Ruheforst GmbH entschied sich der adelige Besitzer des Waldes, Graf Ulrich Fugger von Glött, in Haselbach einen Ruheforst auf den Weg zu bringen und damit ins Bestattungsgeschäft einzusteigen. Bevor der Friedhof jedoch in Betrieb genommen werden kann, mussten zunächst der Flächennutzungsplan geändert und der Erlass des Bebauungsplans beschlossen werden. Zuletzt standen nun noch der Erlass der Friedhofs- und Bestattungssatzung sowie die Entgeltordnung für den „Ruheforst Haselbach im schwäbischen Unterallgäu“ auf der Tagesordnung des Gemeinderates – beides beschlossen die Mitglieder einstimmig.

Eine Eröffnung des neuen Waldfriedhofs soll schon bald möglich sein

Die Planung sei damit nun in den Endzügen, die Terminfindung für die Eröffnung „obliegt jedoch der Ruheforst GmbH“, erklärt Bürgermeisterin Susanne Nieberle. Zuletzt sei die Rede von „nach den Sommerferien“ gewesen, also im Herbst 2025.

Deutschlandweit gibt es inzwischen schon 85 Waldfriedhöfe der Ruheforst GmbH. In den sogenannten „Ruhebiotopen“, den Urnengrabstätten, wird die Asche der Verstorbenen beigesetzt. Die Urnen werden dabei Teil des Waldbodens, das Biotop wird wiederum zum neuen Lebensraum für Tiere. „Ruheforste sind also zeitgleich der Ort der letzten Ruhe für die Verstorbenen, ein Ort zum Trauern und Erinnern für die Hinterbliebenen und ein Lebensraum für Pflanzen und Tiere“, schreibt das Unternehmen auf seiner Website.

Auf dem Ruheforst bei Haselbach sollen in einem ersten Schritt 200 bis 300 solcher Ruhebiotope entstehen. „Die Fläche ist aber wesentlich größer“, sagt Nieberle, genauer sind es knapp 6,5 Hektar Waldfläche. Bei Bedarf könnte der Ruheforst später um noch weitere Grabstätten erweitert werden. Auch eine Andachtstelle, Parkplätze und eine Toilette für Besucherinnen und Besucher entstehen bei der Umsetzung des Waldfriedhofs.