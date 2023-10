So haben sich die Bestattungen im Unterallgäu verändert

Immer weniger Menschen entscheiden sich für eine Erdbestattung. Stattdessen entstehen neue Bestattungsformen. Friedhöfe und Bestatter müssen sich darauf einstellen.

Wer dieser Tage über Unterallgäuer Friedhöfe geht, sieht sie schon von Weitem: die freien Stellen zwischen den Gräbern – die sogenannten Zahnlücken. Immer weniger Menschen lassen sich in einem Sarg bestatten: „75 Prozent unserer Bestattungen sind heute Feuerbestattungen“, sagt Peter Strübel vom Mindelheimer Bestatter Schmid. Doch längst nicht alle Feuerbestattungen sind auch Urnenbestattungen.

Dass die Hinterbliebenen ihre Angehörigen in einem Sarg unter der Erde bestatten war lange Zeit buchstäblich so sicher wie das Amen in der Kirche. Denn die Feuerbestattung wurde über Jahrhunderte von der Kirche nicht akzeptiert. Erst seit den 1960er Jahren ist die Feuerbestattung für die katholische Kirche gleichwertig zur Erdbestattung. Dabei war die Feuerbestattung vor dem Siegeszug des Christentums schon einmal der Goldstandard unter den Bestattungsformen. Seit einigen Jahren kehrt dieser Trend nun zurück - jedoch in den unterschiedlichsten Ausprägungen.

Denn wie sich das Leben der Menschen verändert, so verändert sich auch ihr Umgang mit dem Tod. „Beerdigungen werden immer individueller“, sagt Peter Strübel. So gäbe es schon heute die Möglichkeit, seinen eingeäscherten Leichnam in die Schweiz zu verschicken. Dort herrscht kein Urnenzwang, sodass die Asche des Verstorbenen zum Beispiel mit der Erde eines Baumes vermischt oder zu einem Diamanten gepresst werden darf.

Alternative Bestattungen werden auch im Unterallgäu immer beliebter

Auch im Unterallgäu fragen immer mehr Menschen nach alternativen Bestattungsformen. "Besonders im Kommen sind seit einiger Zeit die Naturfriedhöfe in Markt Wald und Babenhausen", sagt Bestatter Christian Hänseler, "dort sprechen sowohl Pfarrer als auch weltliche Redner vor der Trauergemeinde." Angesichts steigender Kirchenaustrittszahlen werden diese Redner immer wichtiger. Denn wer aus der Kirche austritt, hat kein Anrecht mehr auf eine christliche Bestattung.

Doch nicht nur deswegen nimmt die Zahl der Erdbestattungen ab. Der Hauptgrund ist laut der beiden Bestatter die aufwändige Grabpflege. Da die Sommer immer heißer werden, müssen sonnige Gräber eigentlich mehrmals täglich gegossen werden. Viele Angehörige sind mittlerweile im ganzen Land verstreut und können das nicht mehr leisten. Dazu kommen die Friedhofsgebühren sowie hohe Steinmetz- und Sargkosten.

Auf dem Mindelheimer Friedhof gab es im vergangenen Jahr 131 Bestattungen

In Mindelheim hat das dazu geführt, dass im vergangenen Jahr nur noch 29 der 131 Bestattungen Sarg-Bestattungen waren. Fast alle anderen waren Urnenbestattungen. Zudem wurden 47 Gräber aufgelöst, wodurch viele Zahnlücken entstanden sind. Die Kommunen sind dazu angehalten, ihre Friedhöfe kostendeckend zu führen. Darum haben die ersten Gemeinden die Gebühren für ihre Urnengrabplätze teils drastisch erhöht. So kostet ein Urnenwandplatz in Füssen ab dem neuen Jahr nicht mehr 44, sondern 144 Euro.

"Städtische Friedhöfe haben die Entwicklung ein bisschen verschlafen", sagt Christian Hänseler. Mittlerweile hätten sich die meisten aber darauf eingestellt. Anstatt neue Gräber zu errichten, pflanzen die Friedhöfe an diesen Stellen Bäume, stellen Urnenstehlen oder Bänke auf. Einige Friedhöfe verkleinern sich auch bewusst, indem sie Randgrabplätze nicht mehr vergeben. Auch in Mindelheim gibt es seit einigen Jahren ein Konzept, bei dem die Gestaltung und Begrünung des Friedhofes jedes Jahr im Herbst für das kommende Jahr neu geplant wird.

Ein Friedhof, der sich früh auf die gesellschaftlichen Veränderungen eingestellt hat, ist der Waldfriedhof in Memmingen, weiß Christian Hänseler: "Der Waldfriedhof hat vor Jahren erkannt, dass sich etwas ändert. Dort können sich die Leute zum Beispiel einen eigenen Baum aussuchen. Die Angehörigen sparen sich die Grabpflege und haben trotzdem einen konkreten Ort, um ihre Verstorbenen zu besuchen und um sie zu trauern."