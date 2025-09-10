Icon Menü
Neues Gesundheitszentrum in Kirchheim geplant: Bereicherung der Gesundheitsversorgung für das Unterallgäu

Kirchheim

Großes Gesundheitszentrum geplant: „Eine riesige Chance für Kirchheim“

Ein neues Gesundheitszentrum für 40 Millionen Euro soll die medizinische Versorgung in und um Kirchheim voranbringen. Geplant sind Arztpraxen und Wohnungen.
Von Samuel Weber
    So soll das neue Gesundheitszentrum in etwa aussehen.
    So soll das neue Gesundheitszentrum in etwa aussehen. Foto: mhafner GmbH

    Bekommt Kirchheim ein großes Gesundheitszentrum? In der jüngsten Sitzung des Kirchheimer Marktgemeinderats wurde einstimmig die Bauvoranfrage für ein solches Projekt in der Nähe des V-Markts bewilligt.

