Großes Gesundheitszentrum geplant: „Eine riesige Chance für Kirchheim“

Bekommt Kirchheim ein großes Gesundheitszentrum? In der jüngsten Sitzung des Kirchheimer Marktgemeinderats wurde einstimmig die Bauvoranfrage für ein solches Projekt in der Nähe des V-Markts bewilligt.
Kirchheim
Bekommt Kirchheim ein großes Gesundheitszentrum? In der jüngsten Sitzung des Kirchheimer Marktgemeinderats wurde einstimmig die Bauvoranfrage für ein solches Projekt in der Nähe des V-Markts bewilligt.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden