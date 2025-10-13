15-Jähriger stürzt bei Motocross-Sprung und wird schwerstverletzt

Auf der Motocross-Strecke südlich von Oberrieden hat es am Samstagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Laut Polizeiangaben war ein 15-Jähriger mit seiner Motocross-Maschine dort unterwegs, sprang über eine Anhöhe und stürzte bei der Landung. Andere Fahrer waren demnach nicht an dem Sturz beteiligt, wie die Polizei mitteilt. Der 15-jährige Motocross-Fahrer zog sich durch den Sturz schwerste Verletzungen zu, wie es weiter von Seiten der Polizei heißt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jugendlichen in eine Unfallklinik. An seiner Motocross-Maschine entstand laut Polizeiangaben ein minimaler Sachschaden.

Im August gab es zwei Verletzte auf der Motocross-Strecke

Es ist nicht der erste Unfall auf der Motocross-Strecke in Oberrieden in diesem Jahr. Im August wurden dort eine 14-Jährige und ein 24-jähriger Fahrer verletzt. Wie die Polizei damals mitteilte, war die erst 14-jährige Fahrerin der einen Maschine aus damals noch unbekannten Gründen auf einem Sprungabschnitt zum Stehen gekommen. Der 24-jährige Fahrer der anderen Maschine erkannte das zu spät und konnte ihr im Sprung nicht mehr ausweichen, hieß es damals im Polizeibericht. Durch den Zusammenstoß stürzten die 14-Jährige und der 24-Jährige und verletzten sich trotz ihrer Schutzausrüstung schwer.

Im Frühjahr verunglückte ein Schweizer beim Motocross in Oberrieden

Anfang Mai dieses Jahres verunglückte ein 22-jähriger Schweizer auf der Motocross-Strecke in Oberrieden. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seiner Maschine zu weit geschanzt und gestürzt. Der Fahrer blieb nach dem Unfall verletzt liegen und klagte über starke Schmerzen im Wirbelsäulenbereich. Per Rettungshubschrauber wurde der Fahrer in ein Klinikum gebracht, damit seine Verletzungen näher untersucht werden konnten, hieß es damals im Polizeibericht.

Erst vor Kurzem fuhren die Mitglieder des Motocrossvereins Offroader ihre neuen Vereinsmeister aus. Auch Gastfahrer waren im Fahrerfeld zu finden.