Verkehrsunfall offenbart eine ganze Reihe an Straftaten eines 24-Jährigen

Gleich mehrfach mit der Polizei zu tun hatte ein 24 Jahre alter Mann aus Österreich in den vergangenen Tagen. Zum ersten Mal am Donnerstag gegen 2 Uhr nachts, als, wie berichtet, auf einer Wiese bei Stetten sein Auto brannte. Vor Ort stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann auf mehreren Wiesen Schleuderübungen gemacht hatte, wodurch der Motor seines Wagens überhitzte und das Auto Feuer fing. Er wurde deshalb wegen diverser Verstöße angezeigt.

Doch laut Polizei zeigten diese Anzeigen „augenscheinlich nicht die gewünschte Wirkung“. Bereits am nächsten Tag, am Freitagvormittag gegen 10 Uhr, fuhr der 24-Jährige laut Polizeibericht mit einem anderen Auto auf der Staatsstraße von Kammlach in Richtung Oberrieden: Kurz vor der Ortseinfahrt verlor er demnach auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen, geriet nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Leitpfosten und touchierte einen Baum. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hatte – ein Vortest sei auf mehrere Rauschmittel positiv verlaufen, heißt es im Pressebericht.

Dem Mann wurde bereits in Österreich der Führerschein entzogen

Zudem wurde dem 24-Jährigen bereits in Österreich die Fahrerlaubnis entzogen: Er hätte also auch in Deutschland nicht mit dem Auto fahren dürfen. Darüber hinaus hatte das Auto, mit dem er unterwegs war, kein Kennzeichen und war weder für den Verkehr zugelassen noch versichert, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Zu diesen Verkehrsstraftaten kämen auch noch mehrere Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten auf den Fahrer zu. Zudem seien die Reifenprofile des Autos kaum noch erkennbar gewesen, die Tiefe habe zum Teil unter 0,2 Millimeter betragen, so die Polizei. Der 24-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Nachdem er eine Sicherheitsleistung hinterlegt hatte, die die Staatsanwaltschaft Memmingen angeordnet hatte, und eingehend belehrt wurde, durfte er die Polizeidienststelle wieder verlassen. (mz)