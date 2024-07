Bauarbeiten: Vollsperrung des Bahnübergangs in Pfaffenhausen

Während der diesjährigen bayerischen Sommerferien wird die Bahnstrecke Günzburg – Mindelheim für Gleiserneuerungsarbeiten voll gesperrt. Diese Bahnsperrpause nutzt auch das Staatliche Bauamt Kempten, um starke Fahrbahnschäden an der Staatsstraße 2037 im Bereich des Bahnüberganges in der Memminger Straße in Pfaffenhausen zu beheben, wie es nun mitteilt. Ab Montag, 22. Juli, werden deshalb beidseits des Bahnüberganges in der Memminger Straße umfangreiche Baumaßnahmen erledigt, es kommt zu einer Vollsperrung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August an.

Die Staatsstraße 2037 weist laut Straßenbauamt starke Fahrbahnschäden auf. Vor allem im Bereich des Bahnüberganges sowie an der Kreuzung seien deutliche Risse und Verdrückungen zu erkennen. Aufgrund dessen hat sich das Staatliche Bauamt Kempten dazu entschieden, die Fahrbahnschäden zu beheben. Dafür werde in Abstimmung mit der DB InfraGo die Bahnsperrpause der Bahnstrecke Günzburg – Mindelheim während der diesjährigen Sommerferien genutzt. Somit könne mit relativ geringen Abstimmungsaufwand und ohne Berücksichtigung des Zugverkehrs die Fahrbahn instand gesetzt werden.

Was bei der Baustelle am Bahnübergang Pfaffenhausen gemacht wird

Im Zuge der Maßnahme wird unter anderem der Asphaltbelag erneuert, Pflasterzeilen und Gehwege instand gesetzt, Leitelemente für Sehbehinderte eingebaut sowie durch die Gemeinde Pfaffenhauen ein unterirdisches Regenrückhaltebecken umgerüstet und erneuert, kündigt das Bauamt an.

Was bedeutet das für Verkehrsteilnehmer? Während der ersten Bauphase ist die Staatsstraße 2037 im Bereich des Bahnübergangs voll gesperrt. Aus Richtung Memmingen (St2037) ist die Ziegeleistraße anfahrbar. Der Knotenpunkt B 16 Krumbacher Straße – Hauptstraße und Krumbacher Straße – Bahnhofstraße bleibt befahrbar. Der durch die Sperrung des Bahnübergangs in der Memminger Straße betroffene Verkehr wird großräumig umgeleitet. Der von Pfaffenhausen kommende Verkehr wird über die B16 bis zur Einmündung Richtung Westernach geleitet. Von dort aus verläuft die Umleitung über die Gemeindeverbindungsstraße Richtung Westernach und anschließend auf der MN23 bis nach Oberrieden. Die Verkehrsführung ist für die umgekehrte Richtung identisch.

Die Baustelle soll bis Ende August andauern

Ab dem 23. August beginnt voraussichtlich die zweite Bauphase. Während dieser Zeit wird die Kreuzung der B16 Krumbacher Straße – Hauptstraße – Bahnhofstraße erneuert und ist somit nicht für den Verkehr befahrbar. Die Arbeiten dauern, vorbehaltlich günstiger Witterung, bis Ende August an, so das Bauamt. Der aktuelle Umleitungsplan wird frühzeitig auf der Homepage des Staatlichen Bauamt Kemptens veröffentlicht und kann jederzeit eingesehen werden.

Das Bauamt bittet um Verständnis für die Behinderungen während der Baumaßnahme sowie um gegenseitige Rücksichtnahme. (mz)