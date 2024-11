Nächster Schritt zum neuen Baugebiet für Pfaffenhausen

Das Baugebiet südlich der Schule in Pfaffenhausen ist einen Schritt weiter gekommen. Der Marktrat hat in seiner Sitzung den Abwägungen für den Bebauungsplan und den Flächennutzungsplan zugestimmt und beide Planungen auf den Weg gebracht. Die Änderung des Flächennutzungsplans wird nun fertiggestellt und geht ans Landratsamt, das sie ebenfalls genehmigen muss. Anschließend können beide Pläne bekanntgemacht werden und treten dann in Kraft. Leinauer ist froh über diesen Schritt, denn schon seit mehreren Jahren konnte die Gemeinde keine Bauplätze mehr anbieten.

Parallel dazu wird durch Wipflerplan schon die Entwurfsplanung der Erschließung vorangetrieben, so Leinauer. Dieser Planung wurde in der Sitzung ebenfalls zugestimmt. Wenn alles nach Plan läuft, kann vielleicht noch 2024 ausgeschrieben werden. „Baubeginn wäre dann voraussichtlich im Frühjahr 2025“, erklärt der Bürgermeister. Voraussichtlich 34 Parzellen sollen südlich der Schule entstehen.