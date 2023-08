100 Prozent Blasmusik: Jugendliche proben für den Auftritt

Die BJBO Youngstars üben trotz Sommerferien für ihr großes Konzert. Am Freitag können sie in Türkheim zeigen sie, was sie gelernt haben.

Die 109 Jugendlichen sind begeisterte Blasmusikerinnen und Blasmusiker. Sie kommen aus den verschiedensten Musikkapellen im Bezirk 10 Mindelheim des Allgäu Schwäbischen Musikbundes. 61 Mädchen und 48 Jungen sitzen im Halbkreis vor Bezirksdirigent Rainer Wörz und studieren die Noten von „Fire Dance“, einer Komposition von David Shaffer. Sie sind der Einladung gefolgt, sich an dem Projekt der „BJBO Youngstars“ zu beteiligen.

Der Spaß kommt bei den "BJBO Youngstars" nicht zu kurz

Noch bis zum Freitag wird für das Konzert am selbigen Abend um 19 Uhr in der Sporthalle des Joseph-Bernhart-Gymnasiums fleißig geprobt. Der ASM lud ein: „Du bist zwischen zehn und 15 Jahre alt, hast Lust und jede Menge Spaß am Musizieren, möchtest neue Musiker kennenlernen, dich musikalisch weiterbilden und beim großen Abschlusskonzert mitspielen? Dann bist Du beim BJBO Youngstars genau richtig.“ Die Belohnung? 100 Prozent Blasmusik.

Melanie Schmid, Michaela Simon, Manuel Rauscher, Doreen Danchi, Alexandra Rest, Rainer Wörz und Sarah Zwing organisieren das Projekt. Foto: Maria Schmid

Auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Geplant ist durch den kostenlosen Eintritt das Vergnügen im Skyline Park. Außerdem gibt es zu Hause beim ASM-Vorstandsmitglied Manuel Rauscher in Rammingen eine zünftige Grillparty mit DJ und Cocktails. Und immer wieder heißt es sich zu konzentrieren, die Instrumente zu stimmen und den Worten der Dozenten zu lauschen und sie umzusetzen.

Sie organisieren das BJBO-Konzert in Türkheim

Bezirksdirigent Rainer Wörz, seine Stellvertreterin Melanie Schmid, Alexandra Rest, die Leiterin der Jugendkapelle Rammingen und Doreen Danchi stehen am Pult. Für den reibungslosen Ablauf der Probenwoche sind die Bezirksjugendleiterinnen Michaela Simon und Sarah Zwing sowie Manuel Rauscher vom Vorstand des Bezirks 10 verantwortlich.

Seit 20 Jahren ist Andreas Schuster Bezirksvorsitzender. Er ließ es sich nicht nehmen, beim ersten Probentag vor Ort zu sein und sich über den Eifer der Jugendlichen zu freuen. Sie probten nicht nur „Fire Dance“, sondern auch etliche andere Stücke, so zum Beispiel das „Fanfarissimo“ von Markus Götz“, „Alpine Adventure“ von Michel Oare und „How To Train Your Dragon“ von John Powell. Hier im Saal vom Stern mussten keine „Drachen gezähmt“ werden, hier waren junge Menschen begeistert, Neues zu erlernen, um sich als starkes Orchester am Freitag zu präsentieren.

