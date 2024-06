25 Jahre Skyline Park: Von der Losbude zum größten Freizeitpark Bayerns

Plus Joachim Löwenthal gründete vor 25 Jahren den Allgäu Skyline Park und vergrößerte ihn bis heute um das Zehnfache. Aber der Parkchef hat noch viel mehr vor.

Im Mai 1999 eröffnete die Familie Löwenthal den Skyline Park. "Ich weiß noch, dass ich gedacht habe: So wie es jetzt ist, kann es mit Sicherheit nicht bleiben", erinnert sich Joachim Löwenthal und lacht herzlich, "es war mir an und für sich zu popelig". Heute ist die Fläche von damals rund vier auf über 35 Hektar angewachsen, über 60 Attraktionen begeistern die Besucher. Doch der Inhaber hat noch eine viel größere Vision.

"Während andere Golf spielen, ist mein Hobby Kranfahren", sagt Joachim Löwenthal und strahlt. Auch wenn im August sein 70. Geburtstag anstehe, denke er noch lange nicht ans Aufhören. "Mein Beruf ist mein Hobby, da brauch' ich nichts anderes, solange ich das kann, mach' ich das." An jedem einzelnen Öffnungstag sei er um sieben Uhr vor Ort, um zu prüfen, ob die tagesaktuellen Personalpläne eingehalten werden können oder aufgrund von Krankheitsfällen umdisponiert werden muss. "Dann fahr ich durch den Park und schaue, ob alles läuft und alles in Ordnung ist", erzählt er und ergänzt schmunzelnd "irgendwas ist immer". Vor einigen Tagen sei das Getriebe eines Fahrgeschäftes kaputtgegangen, den Einbau erledige er selbstverständlich selbst. "Das gibt mir unheimlich viel Bestätigung und ein Glücksgefühl", verrät er.