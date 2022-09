„Die 70 sind besser als die 60“ findet die Skylinepark-Mitbegründerin Petra Löwenthal

Die Unternehmerin Petra Löwenthal aus Bad Wörishofen plaudert zum runden Geburtstag über ihr Rentnerinnendasein.

Die markante Silhouette des Allgäu Skyline Parks ist eines der Wahrzeichen des Landkreises Unterallgäu. Dr. Petra Löwenthal und ihr Mann Joachim haben diese Attraktion geschaffen, die heute nach Unternehmensangaben der größte Freizeitpark Bayerns ist. Zum 70. Geburtstag am 24. September blickt die vielfach ausgezeichnete Unternehmerin zurück auf eine spannende Zeit.

„Was macht man mit einem Schausteller und einer Volkswirtin“, blickt Petra Löwenthal mit einem Augenzwinkern auf das Jahr 1992 zurück, als sie und ihr Mann als Paar zusammenkamen. Und sie hatte die Antwort: „Die beiden gründen einen Freizeitpark!“ Doch es dauerte freilich noch einige Jahre, bis es endlich 1999 soweit war.

Dass sie einmal Freizeitpark-Chefin werden würde, war ihr nicht in die Wiege gelegt, als sie 1952 in Baden-Württemberg zur Welt kam. Reisen mit der Familie, Auslandsaufenthalte als Schülerin und vor allem ihr Einsatz als Medaillenmädchen bei den Olympischen Spielen 1972 weckten ihr Interesse am Tourismus, auch wenn sie zunächst ein Volkswirtschaftsstudium aufnahm und mit der Promotion abschloss. Als kurz darauf in Freiburg der erste Lehrstuhl für Marketing geschaffen wurde, „war mir klar – das ist meins!“ wusste sie sofort. Als Lehrbeauftragte der Fachhochschule Kehl für Tourismusmarketing war sie danach in einem hochspannenden Arbeitsumfeld tätig, hielt weltweit viel beachtete Vorträge. Daneben wuchs ihre Familie: „Die Geburt meiner beiden Söhne sind an Glückseligkeit mit nichts anderem zu vergleichen!“

Frauenpower und viel Herzblut ließen den Allgäu Skyline Park wachsen

Mit viel Frauenpower, unermüdlicher Arbeit und einer Menge Herzblut baute sie gemeinsam mit ihrem Mann ab 1999 den Allgäu Skyline Freizeitpark auf. Als der Fernverkehr noch über die B12 rollte, befand sich auf dem Areal der „Lerchenhof“, ein Lkw-Rastplatz. Nach der Eröffnung der Autobahn A96 im Jahr 1994 und den damit verbundenen Wegfall des Autoverkehrs wurde aus dem Rasthof ein Minifreizeitpark mit einer kleinen Schaukel. „Im Jahr 1998 entdeckte ich den Lerchenhof, der zum Verkauf stand“, erinnert sich Petra Löwenthal, „und die Würfel waren gefallen.“ Am 13. Mai 1999 feierten die neuen Inhaber, das Ehepaar Löwenthal, die Eröffnung des Allgäu Skyline Parks. Die Achterbahn „Wild Cat“ und die Riesenschaukel „Alte Liebe“ waren die ersten Highlights. Jahr für Jahr kamen nun weitere hinzu. Heute sind es mehr als 60 Fahrgeschäfte und Attraktionen, in den Park kommen jährlich über 400.000 Gäste.

Daneben fand Petra Löwenthal auch Zeit für ein umfangreiches ehrenamtliches Engagement. 2001 wurde sie Gründungsmitglied der Allgäu Marketing GmbH, im Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen fungierte sie als stellvertretende Vorsitzende, sie gehörte dem Kuratorium Sicheres Allgäu sowie der Regional - als auch Vollversammlung der IHK Schwaben an. Dort wirkt sie bis heute im Tourismusausschuss. Kommunalpolitisch aktiv war sie von 2003 bis 2008 im Kreistag Unterallgäu.

Verdienstorden, Staatsmedaille - Petra Löwenthal wurde vielfach für ihr Engagement ausgezeichnet

Bei so viel Einsatz bleiben Ehrungen nicht aus: Petra Löwenthal ist Trägerin des bayerischen Verdienstordens, des Wirtschaftspreises der Stadt Bad Wörishofen, der Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische Gastlichkeit und Ehrenmitglied der Vollversammlung der IHK Schwaben. Der Bau des Bahnhalts Rammingen und vor allem die Einführung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes bei Hotel-Übernachtungen sind wesentlich ihrer Hartnäckigkeit zu verdanken.

„Die Zeit mit den Enkelkindern genießen, Sport treiben, Lesen, Kochen, Reisen, den Garten pflegen, auf die Gesundheit achten“, das sind jetzt ihre Schwerpunkte. „Ein entspanntes Rentnerdasein, Zeit haben, was will man mehr“, freut sich Petra Löwenthal an ihrem Geburtstag, „die 70 sind besser als die 60 – es geht aufwärts!“