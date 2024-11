Am Sonntag, 17. November ist Volkstrauertag. Auch der Veteranen-, Soldaten- und Reservistenverein Rammingen wird an diesem Tag in besonderer Weise der Gefallenen gedenken. Während andernorts wie zuletzt in Türkheim Veteranenvereine aufgelöst werden müssen, erfreuen sich die Ramminger an regem Vereinszuwachs.

