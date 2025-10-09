Großer Einsatz für kleine Stacheltiere in Rammingen

Ein kleiner Stachelball, der mit geschlossenen Augen um sein Leben kämpft, das ist Dolly, ein Igelmädchen, das zusammen mit seiner Schwester Dotty in einem beklagenswerten Zustand zu Diana Stehr nach Rammingen gebracht wurde. Diana Stehr hat vor sechs Jahren mit der Igelarbeit begonnen. „Eigentlich hat mich unsere kleine Hündin zu den Igeln gebracht,“ erzählt sie. „Sie hat in unserem Garten jeden Igel aufgespürt und dann Laut gegeben und war erst zufrieden, wenn jeder Igel sein Wasser und sein Futter hatte.“ Die Bilder von den Igeln teilte Stehr in den sozialen Medien und bekam dadurch Kontakt zu Doris Kast, Gründerin des Igelhilfevereins Weißenhorn. „Von ihr kam auch die erste Anfrage, ob wir Igel aufnehmen könnten.“ Bevor es so weit war, hat sich Stehr intensiv mit dem Thema Igelaufzucht, Krankheiten, Medikamenten und Pflege auseinandergesetzt.

Jetzt nimmt Diana Stehr das ganze Jahr über Igel in Pflege, „ohne die tatkräftige Unterstützung von meinem Mann könnte ich das gar nicht stemmen.“ Die Kosten trägt sie allein. „Futter, Tierarzt, Medikamente, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Spritzen, Waschmittel – da kommen ganz schöne Summen zusammen.“ Doch nicht nur die finanzielle Belastung, die gerade bei verletzten Igeln schnell in die Höhe schnellen kann, macht sich bemerkbar. Kleine Igel müssen alle zwei Stunden gefüttert werden, rund um die Uhr. Für das berufstätige Ehepaar eine große Herausforderung. Die Winzlinge können auch noch nicht selbstständig Kot und Urin absetzen, durch eine gezielte Massage mit einem Wattestäbchen muss dieser Vorgang direkt nach der Nahrungsaufnahme unterstützt werden.

Igel brauchen bis zu 200 Gramm Insekten pro Nacht

Wenn man die fast verhungerten und verdursteten Winzlinge so sieht, stellt man sich unwillkürlich die Frage, wie so etwas zu dieser Jahreszeit möglich ist. Igel werfen erst relativ spät im August und September, trotzdem sollte da noch Nahrung in Hülle und Fülle vorhanden sein. „Ein Igel braucht etwa 150 bis 200 Gramm Insekten pro Nacht; das ist leider nicht mehr gewährleistet. Die Gärten sind sehr aufgeräumt, fast schon steril, die Insekten finden keine geeigneten Plätze, wo sie ihre Laven ablegen können und damit fehlt dem Igel die Nahrung“, erklärt Stehr.

„Verdorrte Pflanzen und Totholz wären ideale Brutstätten, eigentlich sollte es in jedem Garten ein wildes Eck geben, wo sich dann auch die Igel aufhalten können und die Insekten die Eier ablegen.“ Damit ein Igel überhaupt eine Chance hat, gut durch den Winter zu kommen, sollte er mindestens ein halbes Kilo wiegen. Wer den Igeln im Herbst etwas Gutes tun will, sollte dafür sorgen, dass ausreichend Wasser zur Verfügung steht. „Bloß keine Milch, die vertragen Igel überhaupt nicht!“ Dazu Katzenfutter, dann sind die Igel schon zufrieden. Von dem industriell hergestellten Igelfutter hält Stehr nicht viel. Das sei nicht nur überteuert, sondern enthalte auch kaum für den Igel verwertbare Inhaltsstoffe. Auch mit der Annahme, der Igel ernähre sich von Fallobst räumt Stehr auf. „Die Igel gehen nur ans Obst, um die Flüssigkeit aufzunehmen oder nach Käfern darin zu suchen.“ Schnecken und Würmer fressen die Igel eher nicht, dafür schon mal eine Babymaus. Auch die milden Winter sorgen dafür, dass die Igel teilweise schon im Februar aufwachen, dann keine Nahrung finden und im besten Fall bei Stehr oder einer anderen Igelstation landen, im schlechtesten Fall sterben sie. „Man geht davon aus, dass 70 Prozent der Igel aus diesem Grund verloren gehen.“ Auch die Mähroboter sind eine Gefahr für die Igel und sollten, wenn überhaupt, nicht in der Nacht laufen und den Rasen unter Büschen aussparen. Das Gleiche gilt für Motorsensen. Stehr empfiehlt, vor dem Einsatz zu prüfen, ob sich im hohen dichten Gras ein Igel versteckt.

Erst wenn die jungen Igel rund 500 Gramm wiegen, kann Diana Stehr sie wieder auswildern. Foto: Karin Donath

Momentan päppelt Diana Stehr sieben Igel auf, die ganz Kleinen in einer Box mit Wärmeplatte im Wohnzimmer, der Rest in einem komfortablen Igelhaus im Garten. „Wenn die Igel das nötige Gewicht erreicht haben, werden sie wieder ausgewildert, im besten Fall dort, wo sie gefunden wurden, doch es gibt immer wieder Gartenbesitzer, die sich von einem Igel gestört fühlen“, so Stehr, sie fragt sich allerdings schon, was an einem Igel stören könnte.

Große Freude über kleine Häufchen: Igelmädchen Dolly ist über den Berg

Während des Gesprächs mit unserer Redaktion hat Stehr Dolly und Dotty mit der Spritze gefüttert, beide nehmen die Flüssigkeit auf, aber man sieht deutlich, wie schwach die beiden sind. „Sie kämpfen beide um ihr Leben, sie waren auch beide voller Parasiten“ sagt die Helferin traurig und hofft, beide durchzubringen. Und da geschieht etwas, womit Stehr nicht gerechnet hat. Dolly setzt selbstständig Kot ab, ein sehr gutes Zeichen: „Das heißt, die Organe arbeiten, jetzt haben wir eine Chance!“ Selten ist die Freude über drei winzige Kackhäufchen so groß. „Jetzt müssen die beiden noch ordentlich Gewicht zulegen, dann sind sie über den Berg!“ Das heißt für Stehr und ihren Mann Michael aber auch alle zwei Stunden Fütterung – Tag und Nacht.

Wer den Igeln helfen oder auch eine Patenschaft übernehmen möchte, kann unter diana.stehr@gmx.de Kontakt aufnehmen.