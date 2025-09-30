Icon Menü
Sanierung der Therme Bedernau: Wichtige Investitionen sichern zukünftigen Betrieb

Bedernau

Der Betrieb stand „auf Messers Schneide“, jetzt wurde in der Naturtherme kräftig investiert

Ein neuer Heizkessel, moderne Chloranlage und vieles mehr: Die Naturtherme Bedernau rüstet sich für die Zukunft.
Von Samuel Weber
    • |
    • |
    • |
    Vor der neu installierten Heizanlage der Naturtherme Bedernau stehen (von links) Bademeister Alexander Günter, Bürgermeister Jürgen Tempel, Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl, Zweiter Bürgermeister Christian Streitel und die Leiterin der Therme, Karina Richter
    Vor der neu installierten Heizanlage der Naturtherme Bedernau stehen (von links) Bademeister Alexander Günter, Bürgermeister Jürgen Tempel, Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl, Zweiter Bürgermeister Christian Streitel und die Leiterin der Therme, Karina Richter Foto: Samuel Weber

    Nach Aussage von Bürgermeister Tempel musste die Naturtherme Bedernau dringend saniert werden. „Wir standen auf Messers Schneide mit dem alten Heizkessel – er hätte jeden Moment den Geist aufgeben können“, so Tempel. Allein für den neuen Heizkessel wurden 76.000 Euro aufgewendet. Insgesamt flossen rund 150.000 Euro Fördermittel aus der sogenannten „Fraktionsinitiative“ der Regierung von Bayern in verschiedene Verbesserungen. Unter anderem wurde die Chloranlage ausgetauscht, es gibt nun erhöhte und damit seniorengerechte Liegen, eine Markise über den Liegenflächen, neue Lichter im Becken und eine neue Außendusche.

