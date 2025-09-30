Der Betrieb stand „auf Messers Schneide“, jetzt wurde in der Naturtherme kräftig investiert

Nach Aussage von Bürgermeister Tempel musste die Naturtherme Bedernau dringend saniert werden. „Wir standen auf Messers Schneide mit dem alten Heizkessel – er hätte jeden Moment den Geist aufgeben können“, so Tempel. Allein für den neuen Heizkessel wurden 76.000 Euro aufgewendet. Insgesamt flossen rund 150.000 Euro Fördermittel aus der sogenannten „Fraktionsinitiative“ der Regierung von Bayern in verschiedene Verbesserungen. Unter anderem wurde die Chloranlage ausgetauscht, es gibt nun erhöhte und damit seniorengerechte Liegen, eine Markise über den Liegenflächen, neue Lichter im Becken und eine neue Außendusche.
Bedernau
