Der Monat September macht deutlich, wie schnell im Jahreslauf Blühen und Reifen vergehen. Aus ist es nun mit den lauen Sommernächten und mit fröhlichem Badespaß in Seen und Flüssen. Die Abende werden kühl und dichte Nebel legen leise ihre Schleier über das Land. Schon seit Ende August spürt man den nahenden Herbst, der offiziell am 22. September beginnt.

Oft kommt im September noch der „Altweibersommer“

Doch der September hilft uns auch beim allmählichen Umgewöhnen. Als erster Herbstmonat bietet er noch eine eher heitere Atmosphäre. Darum heißt es auch: „Der September ist der Mai des Herbstes“. Das Wachstum in der Natur ist nun vorbei. Es geht sichtlich abwärts im Jahreslauf. In der zweiten Septemberhälfte stellt sich allerdings der Frühherbst meist mit einer beständigen Schönwetterperiode ein. Man nennt sie „Altweibersommer“.

Viele Erntearbeiten sind erledigt, so dass bei den Bauern sich das arbeitsreiche Jahr dem Ende neigt. So gilt es im September nur noch, die Mais- und Kartoffelernte abzuschließen. Im „Ökonomischen Journal“ in Augsburg anno 1802 – also vor gut 220 Jahren – wurde bereits das hohe Lied auf die damals noch nicht überall bekannten „Erdäpfel“ gesungen, zu denen man im Unterallgäu „Bodabiera“ sagt. Da hieß es begeistert: „Die Erdäpfel sind für uns ein wohltätiges Gewächs“. Was damals noch als exotische Frucht galt, ist heute längst alltäglich. Die Kartoffel ist nicht mehr aus der schwäbischen Küche wegzudenken. Die Kartoffelernte wurde traditionell oft mit einem Kartoffelfeuer abgeschlossen, bei dem das Kraut der geernteten Kartoffeln auf dem Feld verbrannt wurde. Damit sollte die Ausbreitung des Kartoffelkäfers oder Fäulniserregern verhindert werden. Meist nutzte man diese Feuer auch gleich noch, um übrig gebliebene Kartoffeln im Feuer zu braten.

In Bauernregeln spielt das Verhalten der Zugvögel eine Rolle

Neben den kulinarischen Genüssen des nahenden Herbstes bietet der September für viele Wanderfreunde die schönste Zeit des Jahres. Für die Schüler jedoch bringt der September das Ende der Sommerferienzeit. Auch der Alpsommer geht zu Ende. Ab Mitte des Monats beginnen die Almabtriebe mit anschließendem Viehscheid. Während wir Menschen uns also mit dem Wandel arrangieren, verlassen uns viele von unseren gefiederten Freunden. Die Zugvögel verabschieden sich nach und nach. Das Verhalten der Tiere und Vögel lässt nach alten Bauernregeln auch Rückschlüsse auf das kommende Wetter zu:

„Sind an Michaeli (29.9.) die Vögel noch da, ist der Winter noch nicht nah.“

„Wenn die Bienen ihre Stöcke früh verkitten, kommt ein harter Winter geritten.“

Was der September insgesamt verspricht, verkünden diese alten Regeln:

„Ist September warm und klar, erhoffen wir ein fruchtbar Jahr“ sowie: „Septemberregen kommt der Saat gelegen“.