Bei “d’r Erat“ mussten auch die Kinder schuften

Wenn in den Sommerwochen auf unseren Feldern die großen Mähdrescher, aber kaum Menschen zu sehen sind, dann wird manchem aus der älteren Generation die mühselige Getreideernte – „d`Erat“ – von früher in den Sinn kommen. Sie war Schwerarbeit, bei der auch die Kinder der Bauern voll eingebunden wurden.

Um den Jakobitag begann früher die Roggenernte

Mit dem Roggenmähen um Jakobi, also Ende Juli herum, begann früher für die Bauern eine der schwersten Arbeiten des Jahres. Bei der Getreideernte, im Unterallgäu „d’Erat“ genannt, wurden nacheinander Roggen, Gerste, Weizen und Hafer geerntet. Sie forderte Menschen und Zugtiere besonders heraus. Von morgens bis abends – und dies meist bei großer Sommerhitze – war alles eingespannt, was laufen konnte. Drum lautete auch ein alter Spruch: “In d’r Erat schlaufat Baura bloß auf da Ellaboga“. Nur wenige Bauern besaßen früher Traktoren oder Erntemaschinen. Die Kinder hatten je nach Alter bei der Ernte verschiedene Rollen, aber schon die Kleinsten hatten ihre Aufgaben zu erfüllen.

Eigentlich begann die Erntehelfer-Karriere für die kleinen Kinder der Landwirte schon im Kinderwagen. Weil daheim auf dem Hof meist niemand zum „Kindsmagd- Machen“ war, wurde der Sprössling eben mit aufs Feld geschoben und durfte im Schatten eines nahen Baumes stundenlang in den blauen Himmel schauen. So begann quasi seine „Ernte-Laufbahn“. Kaum konnte das Kind richtig laufen, sind ihm schon gewisse Pflichten zugewachsen. Es musste Wasser beim nächsten Brünnele für die durstigen Erntearbeiter holen, es hatte irgendwelche Nachrichten weiterzugeben oder das Kind musste in den Mähpausen neben den Zugtieren stehen und die plagenden Bremsen vertreiben.

Ins Schulalter gekommen, wurde die Arbeit für die Buben und Mädchen schon schwerer. Sie mussten „Bänder-Schlagen“ (bei Hafer und Gerste) oder die frisch gebundenen Garben von Roggen und Weizen zur Seite werfen, damit das Fuhrwerk ungehindert durchfahren konnte. Kaum waren die Kinder etwas größer und kräftiger geworden, galten sie arbeitsmäßig schon fast als Erwachsene. Auch sie bekamen ein Stück der Ackerlänge zugeteilt und mussten das – ursprünglich von Schnittern, später von Mähmaschinen – gemähte Getreide mit Gabeln weglegen oder zu Garben binden. Das bedeutete stundenlanges Bücken und ständiges Greifen in stachliges, oft distelreiches Stroh. Wie waren da alle froh, wenn das Feld abgemäht und die „Bischala“ gebunden waren.

Die „Koaramännla“ mussten kerzengerade auf dem Feld stehen

Doch am späten Nachmittag, wenn die Kinder der Nicht-Bauern gerade vom Baden heimradelten, mussten die Getreide-Garben zu sogenannten Männla zum Austrocknen aufgestellt werden. Alle mussten zusammenhelfen, damit man bis zur Dämmerung fertig wurde. Der Vater nahm eine größere Garbe und stellte sie kerzengerade ins Stoppelfeld. Die anderen Helfer lehnten dann von allen Seiten „Bischala“ daran und stabilisierten das „Koaramännla“. Die Arbeit vom Vater war zwar die vermeintlich leichteste, sie war aber sehr wichtig. Wenn nämlich die mittlere Garbe nicht gut gestellt war, fiel der Korn-Männle beim ersten Windstoß um und musste dann, oft vom Regen durchnässt, wieder mühsam aufgestellt werden. Wichtig und „eine Frage der Ehre“ war es auch, dass die Kornmännle genau in der Reihe blieben und nicht „Zickzack“ auf dem Feld herumstanden. So war es fast ein Volljährigkeitsbeweis, wenn der Vater dem Junior das Recht überließ, die erste Garbe aufzustellen.

Es war auf dem Getreidefeld also insgesamt eine große Plagerei und Anstrengung, die erst mit dem mühseligen Aufladen der Garben und dem Heimtransport des Getreides in den Stadel endete. Im Herbst folgte dann im Kornstadel auch noch das mühsame und überaus staubreiche Dreschen des Getreides mittels Dreschmaschinen und danach das Korn im „Koarahaus“ und das Stroh im Stadel eingelagert wurde....

Die Sommerferien waren für die meisten Landkinder arbeitsreich und anstrengend

So sind einst die Landkinder Jahr für Jahr mit der schweren Arbeit mitgewachsen, sie haben die meiste Zeit ihrer Ferien als Arbeiter auf den Feldern und Wiesen verbracht und waren oftmals froh, wenn Sommer und Ferien zu Ende waren. Auch wenn dies alles die Kinder schier überfordert hat, ist sicher: alle Kinder, die so aufgewachsen sind, wussten sehr wohl, woher das Brot kommt. Sie konnten auch nie vergessen, wie schwer sich manche Leute ihr Brot verdienen mussten.

Bis in die heutige Zeit übrigens reichen die Folgen dieser Jahre, in denen Bayern noch stärker von der Landwirtschaft geprägt war. Während die Sommerferien in fast allen Bundesländern zwischen Ende Juni und Ende Juli beginnen können, wurde der Termin in Bayern bereits vor Jahrzehnten auf Ende Juli oder Anfang August festgelegt. Begründung damals: Die Schulkinder müssen in der Landwirtschaft helfen. Der Ferientermin hat sich bis heute nichts geändert, die Arbeitsbelastung der Landkinder dagegen zum Glück sehr.