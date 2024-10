Chefärzte geben in den Gemeinden spannende Einblicke in die Klinik Mindelheim

5000 Patienten werden im Jahr in der Klinik Mindelheim stationär behandelt, 3000 Operationen werden gemacht, 600 Kinder erblicken das Licht der Welt, über 14.000 Patienten werden in der Notaufnahme versorgt und viele Tausende Patienten finden in den Praxisbetrieben der klinikeigenen MVZs fachärztliche Betreuung.

Auf Einladung des Fördervereins der Klinik Mindelheim und unter der Schirmherrschaft von Landrat Alex Eder kommen Chefärzte der Klinik in verschiedene Orte, um die Klinik mit ihrem gesamten Gesundheitsangebot und ihren vielen Leistungsträgern genauer vorzustellen. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern will sich der Fördervrein so auch für den Ausbau und die Sicherung des Klinikstandorts einsetzen.

Unter dem Vortragstitel „Ihre Gesundheit - unser Auftrag“ besuchen Chefärzte der Klinik Mindelheim zehn Orte im Alt-Landkreis Mindelheim und geben jeweils von 19 bis 20.30 Uhr einen Blick hinter die Kulissen. Der Eintritt ist frei. Die Termine sind:

Mindelheim: Dienstag, 5. November, im Forum

Bad Wörishofen: Mittwoch, 6. November, im Haus zum Gugger

Kirchheim: Montag, 11. November, im Bürgersaal

Türkheim: Dienstag, 12. November, im Sieben-Schwaben-Saal (Mittelschule)

Tussenhausen: Mittwoch, 13. November, Mehrzweckhalle

Pfaffenhausen: Donnerstag, 14. November, Schulaula

Babenhausen: Freitag, 15. November, Gasthaus Rössle

Kammlach: Montag, 18. November, Vereinsheim Unterkammlach

Markt Wald: Dienstag, 19. November, Adlersaal

Dirlewang: Donnerstag, 21. November, Dorfgemeinschaftshaus. (mz)