Spektakuläre Rettungsübung im Wald bei Haselbach

Wie man im Wald Leben rettet, zeigte die Forstbetriebsgemeinschaft Mindelheim (FBG) zusammen mit mehreren Feuerwehren und Sanitätern bei einer Rettungsübung. Im Gebiet „Keilenberg“ bei Haselbach wurde eine Puppe als Opfer positioniert. FBG-Vorsitzender Georg Paulus meldete der Leitstelle in Krumbach den „Unfall“ und die Einsatzkräfte wurden mobilisiert. Es mussten auch kleinere Brände gelöscht werden, doch die bekamen die Helfer schnell in den Griff.

Mit einem Hebekissen wurde der Baumstamm vorsichtig weggeräumt

Deutlich schwieriger gestaltete sich die Rettung des Verunglückten, denn der war unter zwei schweren Baumstämmen eingeklemmt. Die 32 Feuerwehrkräfte mussten zunächst die Unfallstelle von viel Schwachholz freiräumen, bevor sie an die Stämme herankamen. Schnell agierten die Sanitäter und sicherten die Erstversorgung des „Patienten“. Mit Holzplatten und Keilen wurde der Stamm gegen Wegrollen gesichert und konnte dann mit einem Hebekissen beiseite geräumt werden. Der zweite Stamm hatte das linke Bein des Opfers eingeklemmt. er wurde mit einem Spreizer beseitigt. Sowohl die Feuerwehr als auch die Sanitäter hatten eine Rettungstrage dabei. Der „Verletzte“ konnte so zum Rettungsfahrzeug gebracht werden. Den Helfern und Zuschauern wurde bei dieser Übung deutlich, wie schwer und gefährlich es ist, im Wald Hilfe zu bekommen.

Ein Experte empfiehlt, Waldarbeit möglichst im Dreierteam zu erledigen

Jakob Weichmann von den bayerischen Staatsforsten empfiehlt deshalb, Waldarbeit im Dreierteam zu machen. Bei einem Unfall könne eine Person die Rettung einleiten und die Zweite den Verunglückten betreuen. Die Retter haben meist keine Ortskenntnisse. Hilfreich sind hier ausgeschilderte Rettungspunkte, die als Treffpunkt dienen können. In Haselbach gibt es drei dieser Punkte.

Wichtig sei auch die Unfallverhütung, betonen FBG-Geschäftsführer Philipp Götzfried und Vorsitzender Georg Paulus. Sie empfehlen deshalb, auf die richtige Schutzausrüstung zu achten und auch Verbandsmaterial für den Notfall dabei zu haben. Außerdem solle man vor der Arbeit im Wald auch prüfen, ob es dort ein Funknetz fürs Handy gibt, um gegebenenfalls einen Notruf absetzen zu können, rät Kreisbrandmeister Lothar Heinzelmann. (jd)