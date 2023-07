Kammlach braucht einen neuen Holzlagerplatz

Plus Weil der bisherige Holzlagerplatz zu dicht an einem Fichtenwald liegt, muss die Gemeinde Kammlach nun einen neuen finden. Ausschlaggebend dafür sind 30 Meter.

30 Meter zu wenig bereiten der Gemeinde Kammlach derzeit Kopfzerbrechen. Genau diese 30 Meter fehlen ihr nämlich, um den bisherigen Holzlagerplatz weiterbetreiben zu dürfen. Denn um zu verhindern, dass der Borkenkäfer vom dort gelagerten Holz in den nächsten Wald ausfliegt und dort Schäden anrichtet, muss ein Holzlagerplatz mindestens 500 Meter vom nächsten Fichtenwald entfernt sein. In Kammlach sind es aber - wie ein Waldbesitzer jetzt bemerkt hat - nur 470 Meter. Die Gemeinde musste sich deshalb nach einem neuen Lagerplatz umsehen - und hat zusammen mit Forstingenieur Markus Saler von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Mindelheim auch schon einen ins Auge gefasst.

Infrage käme demnach ein Platz am Rande der ehemaligen Kiesgrube zwischen Ober- und Unterkammlach. Ob der nördliche oder der östliche Rand besser geeignet ist, soll das Wegeteam der Gemeinde bei einem Vor-Ort-Termin herausfinden und das Ergebnis dann dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen.