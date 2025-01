Der ESV Türkheim stürmt an die Tabellenspitze

Auch die zweite Partie binnen 24 Stunden konnte der ESV Türkheim für sich entscheiden. Am Dreikönigstag gewannen die Celtics bei der 1b-Vertretung des ESV Buchloe mit 4:1 und holten die nächsten drei Punkte. Am Vortag hatten die Türkheimer im Heimspiel die SG Königsbrunn bereits mit 4:2 besiegt und damit einen großen Schritt in Richtung Play-offs gemacht.

Die Türkheimer Aufstellung war nahezu identisch mit der vom Vortag gegen Königsbrunn. Einziger Unterschied war Florian Kaiser, der dem Team wieder zur Verfügung stand. Türkheim, unterstützt von rund 200 Fans, nahm ab der ersten Spielminute das Zepter in die Hand, wirklich gefährlich wurde es zu Beginn aber nicht oft, und wenn, war Strobel im Buchloer Tor zur Stelle.

Buchloe lauert auf Konter - und geht in Führung

Buchloe lauerte auf Konter und das mit Erfolg. In der 12. Spielminute schnappte sich Kevin Deutsch nach einem Türkheimer Missverständnis im Mitteldrittel die Scheibe, lief allein auf Michael Bernthaler zu und versenkte zur 1:0-Führung für Buchloe. Einmal mehr liefen die Celtics also einem Rückstand hinterher, konnten diesen aber nur wenige Minuten später egalisieren und kurz vor der ersten Drittelpause schließlich sogar in Führung gehen. Erst traf Marco Fichtl nach Zuspiel von Marius Dörner in der 15. Minute zum 1:1. Nur 67 Sekunden später gelang Mathias Wexel mit einem Schuss von der blauen Linie das 2:1.

Türkheim kam nach der ersten Pause besser aus der Kabine und konnte sich prompt belohnen. In einer 5:3-Überzahlsituation fand ein gut platzierter Schuss von Christoph Vogel den Weg zum 3:1 in die Maschen. Von Buchloe kam in dieser Phase wenig Gegenwehr, die Türkheimer Defensive stand sicher. Nachdem Buchloes Simon Harfold nach einem Check gegen Jonas Müller mit einer 5 + Spieldauerdisziplinarstrafe vorzeitig vom Eis musste, agierten die Celtics einmal mehr in Überzahl. Florian Kaiser bediente Sascha Volger, der aus vollem Lauf direkt abzog und sehenswert zum 4:1 traf.

Im Schlussdrittel passiert nicht mehr viel

Die Ereignisse aus dem dritten Spielabschnitt sind schnell erzählt: Türkheim wollte die Vorentscheidung, die aber trotz einer Vielzahl an guten Möglichkeiten nicht gelang. Buchloe versuchte, den Anschluss zu erzielen, was ebenso wenig gelang. Damit blieb es beim 4:1-Auswärtssieg für die Celtics.

Moritz Hanslbauer, der den verletzten Maximilian Döring als C-Kapitän vertrat, war nach dem Spiel zufrieden, fand aber auch selbstkritische Worte: „Wir hatten einen schwierigen Start und kassierten früh ein Gegentor. Doch dann fanden wir ins Spiel, drehten die Partie noch im ersten Drittel und erarbeiteten uns weitere Chancen. Ich denke, am Ende haben wir verdient gewonnen und sind froh, die drei Punkte mit nach Hause nehmen zu können.“

Am kommenden Freitag reisen die Celtics dann nach Oberstdorf. Spielbeginn bei den Eisbären ist um 20 Uhr. Fans, die für fünf Euro im Mannschaftsbus mitfahren möchten, können sich im Vorfeld unter der Telefonnummer 0173/2347279 anmelden.