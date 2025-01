Der EV Bad Wörishofen steht mit einem Bein in den Play-offs

Die Wörishofer Wölfe stehen mit einem Bein in den Play-offs der Eishockey-Bezirksliga: Dank eines knappen Sieges beim direkten Verfolger SG Bad Bayersoien/Peiting 1b können die Wörishofer am kommenden Wochenende alles klarmachen und mit dem ESV Türkheim die Planungen für die Play-offs vorantreiben.

Der Auswärtssieg war hart erkämpft. Verstärkt durch den ehemaligen Peitinger Oberliga Spieler Anton Saal legte die SG Bad Bayersoien/Peiting 1b furios los und die Wölfe mussten sich erst einmal aufs Verteidigen konzentrieren. Es dauerte drei Minuten, ehe sich die Wölfe das erste Mal aus der Drucksituation befreien konnten - und prompt gingen sie in Führung: Michael Schejbal nutzte die erste Chance zum 1:0 (4.).

Der EV Bad Wörishofen zeigt sich zu Beginn sehr effektiv

Beflügelt durch den Führungstreffer erhöhten die Wölfe nun merklich das Tempo auf dem Eis. Der Lohn: In der siebten Minute fälschte Fabian Staib einen Schuss von Anton Hanke geschickt zum 2:0 ab. Die Gastgeber aber zeigten sich unbeeindruckt und glichen nach einer Überzahlsituation mit zwei schnellen Treffern innerhalb von zwei Minuten aus.

Im zweiten Drittel war es EVW-Torhüter Dominik Held, der sein Team im Spiel hielt. Dann war es Lenny Gutsche bei seinem lang ersehnten Comeback, der den Puck auf Moritz Egger spielte. Dieser versenkte die Scheibe mit einem trockenen Schuss zur erneuten Führung (32.). Als kurz vor Drittelende Michael Schejbal eine Überzahlsituation zum 4:2 nutzte, schienen die Wölfe auf der Siegerstraße. Doch erneut kamen die Hausherren im Schlussdrittel zurück und glichen durch zwei Tore (46., 49.) zum 4:4 aus.

In den Schlussminuten wird es spannend

Nun wurde es spannend, denn beide Teams spielten in den Schlussminuten voll auf Sieg. In der 56. Minute erzielte Moritz Egger das 5:4 für den EVW, doch nur eine Minute später nutzten die Gastgeber eine Überzahl zum erneuten Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte schließlich Bad Wörishofens Michael Schejbal, der in der 58. Minute seinen dritten Treffer an diesem Tag erzielte. Die SG Bad Bayersoien/Peiting 1b setzte nun alles auf eine Karte, holte ihren Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Doch die Wölfe blockten Schuss um Schuss und verteidigten die Führung über die Zeit.

„Das war ein hartes Stück Arbeit, denn Bayersoien ist dreimal zurückgekommen und gerade am Schluss war es noch einmal richtig brenzlig vor dem Tor“, sagte EVW-Trainer Charly Schönberger. „Hut ab vor dem aufopferungsvollen Kampf meiner Mannschaft. Mit dem Sieg heute haben wir die Play-offs fast sicher – auch wenn Königsbrunnn noch rechnerische Chancen auf eine Teilnahme hat.“ Mit Blick auf den ersten Punktverlust des Spitzenreiters aus Türkheim am Freitag gab sich Schönberger im Hinblick auf den Gruppensieg noch nicht geschlagen: „Wir schauen auch gespannt auf die nächsten Partien, denn sowohl Königsbrunn als auch Bayersoien spielen noch gegen Türkheim. Vielleicht bekommen wir ja etwas Schützenhilfe und können die Tabellenführung übernehmen, vorausgesetzt wir machen unsere Hausaufgaben und gewinnen die restlichen Spiele.“