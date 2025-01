Erster Punktverlust für den ESV Türkheim in der Saison

Jetzt ist es also doch passiert: Der ESV Türkheim musste im 15. Saisonspiel den ersten Punktverlust hinnehmen. Der war allerdings verschmerzbar, denn die Siegesserie ist damit noch nicht gerissen.

Ursprünglich sollte die Partie im Dezember stattfinden, doch damals sagten die Memminger die Partie drei Stunden vor Spielbeginn wegen Spielermangels ab. Diesmal konnte von Personalmangel keine Rede sein: 17 Feldspieler und zwei Torhüter trugen das Trikot der SG Maustadt im Spiel gegen den ESV Türkheim.

Die Partie war von Beginn an spannend und ausgeglichen

Von Beginn an war es eine Partie auf Augenhöhe, den Memmingern merkte man an, dass sie dem Spitzenreiter ein Bein stellen wollten. Doch das erste Tor sollten die Celtics erzielen: Jakob Bottner traf von der blauen Linie zur Führung. Doch mit einem erfolgreichen Konter glichen die Hausherren aus (18.). Kurz vor Drittelende scheiterte Türkheims Marco Fichtl bei einem Alleingang am Torgestänge, praktisch im Gegenzug erzielte Benedikt Stempfle eine Sekunde vor Drittelende in Überzahl die erstmalige Führung für die Gastgeber.

Die SG Maustadt verlangte dem ESV Türkheim (gelb-blaue Trikots) alles ab. Hier haben die Celtics Glück, als der Puck nur an den Pfosten ging. Foto: Siegfried Rebhan

Türkheim kam wie verwandelt aus der Kabine und war nun eindeutig die spielbestimmende Mannschaft. Ein Doppelschlag binnen drei Minuten brachte schließlich die verdiente Führung. Erst stellte Darius Sirch auf 2:2. Kurz danach traf Christoph Vogel zum 2:3. In der Folge verpassten es die Celtics trotz bester Möglichkeiten, die Führung weiter auszubauen. Von der SG Maustadt kam im zweiten Drittel wenig. Lediglich bei einem Alleingang tauchte der HCM gefährlich vor Celtics-Torhüter Michael Bernthaler auf. Doch der Türkheimer Schlussmann parierte souverän.

Das Bezirksligaspiel zwischen der SG Maustadt (dunkle Trikots) und dem ESV Türkheim (gelb-blaue Trikots) war eine spannende Angelegenheit. Foto: Siegfried Rebhan

Der dritte Spielabschnitt war dann wieder ausgeglichener. Die Memminger drückten auf den Ausgleich, Türkheim versuchte, die Führung auszubauen. Zum Leidwesen aller Celtics-Anhänger passierte ersteres. In einer unübersichtlichen Situation vor dem Türkheimer Tor rutschte die Scheibe in der 48. Minute irgendwie zum 3:3-Ausgleich über die Linie. Weil die Celtics in der Folge zahlreiche gute Tormöglichkeiten ausließen, musste die Partie schließlich im Penaltyschießen entschieden werden.

Die ersten beiden Schützen beider Teams vergaben. Dann verwandelte Maustadts André Aschenbrenner und auch Marius Dörner auf Türkheimer Seite traf. Der nächste Schütze des HCM vergab erneut und damit konnte Türkheim alles klarmachen. Sascha Volger trat für die Celtics an, bezwang Florian Edelmann im Maustädter Tor und sicherte seinem Team den Zusatzpunkt. Damit bleiben die ESV Türkheim Celtics auch im 15. Saisonspiel ungeschlagen. Kommenden Freitag steht um 19.30 Uhr zu Hause das Nachholspiel gegen Schongau auf dem Programm. Zwei Tage später empfangen die Celtics um 16.30 Uhr erneut zu Hause den ESV Bad Bayersoien.