Der EV Bad Wörishofen folgt dem ESV Türkheim ins Play-off-Halbfinale

Der EV Mittenwald liegt dem EV Bad Wörishofen offensichtlich. Bereits in der Vorsaison standen sich die beiden Teams in den Play-offs gegenüber. Überlegen warf der EV Bad Wörishofen die Oberbayern damals aus dem Rennen. Nun standen sich beide erneut im Viertelfinale gegenüber. Zunächst am Samstag beim EV Mittenwald, wo die Wölfe mit einem 5:2-Erfolg gleich mal die Richtung vorgaben.

Nur 24 Stunden später folgte die zweite Auflage. Auch hier gaben sich die Wölfe am Ende keine Blöße und machten mit einem 6:1-Heimsieg den Einzug in das Halbfinale perfekt. Dabei gehörte die Anfangsphase allerdings eindeutig den Gästen aus Mittenwald. Schwungvoll und kaum zu bremsen, berannten die Oberbayern in den ersten Minuten das Wölfe-Tor. Mit tollen Paraden stemmte sich Torhüter Dominik Held jedoch dagegen und hielt sein Team im Spiel.

Wölfe-Torhüter Dominik Held hat alle Hände voll zu tun

Selbst als gleich zwei Wölfe auf der Strafbank saßen, ließ sich Dominik Held nicht überwinden. So ganz allmählich aber fanden dann auch die Wölfe in die Partie und gestalteten die Begegnung ausgeglichener. Beide Mannschaften agierten nun auf Augenhöhe, was Wölfe-Stürmer Jonas Schwarzfischer deutlich unterstrich, indem er mit einem satten Abschluss den Pfosten des Mittenwalder Gehäuses klingeln ließ.

Hüben wie drüben kreierten die Teams Möglichkeiten, die aber zunächst nicht zum Erfolg führten, denn wie Dominik Held hatte auch sein Gegenüber Josef Kraus im Mittenwalder Tor einen glänzenden Abend erwischt. So entschärfte er einen herrlichen Alleingang von Michael Schejbal in der 20. Minute. Entsprechend ging es torlos in die erste Drittelpause.

Ab dem zweiten Drittel sind die Wölfe am Drücker

Der zweite Abschnitt stand dann jedoch unter anderen Vorzeichen. Mehr und mehr übernahmen die Gastgeber die Spielkontrolle und setzten die Mittenwalder deutlich unter Druck. Zum Ende der zweiten Spielzeit zog dann das Team von Trainer Karl-Heinz Schönberger dem gegnerischen Team schließlich eindrucksvoll den Zahn. Nämlich mit zwei Doppelschlägen binnen weniger Minuten erzwangen die Wölfe bereits im Mitteldrittel die Vorentscheidung.

Wie in der Vorsaison setzt sich der EV Bad Wörishofen (weiß-blaue Trikots) in zwei Spielen gegen den EV Mittenwald im Viertelfinale durch. Foto: Andreas Lenuweit

In der 35. Minute brachte Moritz Egger die Wölfe per Rückhand in Führung. Nur zwei Minuten später ließ Michael Schejbal bei einem schnellen Angriff den zweiten Treffer folgen. Für den zweiten Doppelschlag benötigte Bad Wörishofen gar lediglich eine Minute. Hatte Erik Schönberger in der 40. Minute zunächst auf 3:0 erhöht, setzte Michael Schejbal nur Sekunden später mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt des zweiten Drittels.

Wölfe im Halbfinale: Auf Mittenwald folgt Mitterteich

Den Gästen war anzumerken, dass sie auch nach der Pause diese Rückschläge noch nicht verkraftet hatten. Zwar gelang Gäste-Stürmer Georg Fleyss im letzten Spieldrittel der Anschlusstreffer für Mittenwald zum 4:1, den aber konterte Leo Schurr postwendend mit dem fünften Treffer für die Hausherren. Da gab es am Einzug in die nächste Runde schon keine Zweifel mehr, was Fabian Held in den Schlussminuten mit dem 6:1 noch abrundete.

Bad Wörishofens Trainer Karl-Heinz Schönberger war mit seinem Team zufrieden. Foto: Robert Prestele

Nach dem Spiel meinte Karl-Heinz Schönberger: „Wir sind nur sehr schwer in das Spiel gekommen. Je länger es ging, desto besser wurde es aber. Am Ende war es dann doch deutlich. Man muss auch sagen, dass die beiden Torhüter heute überragend waren.“ Im Halbfinale wartet nun der EHC Stiftland Mitterteich - gegen den der EV Bad Wörishofen in der Vorsaison im Halbfinale ausgeschieden war.