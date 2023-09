Ein Baisweiler nimmt bei der Weltmeisterschaft extreme Hindernisse

Plus Stefan Settele ist seit Jahren ein begeisterter Hindernisläufer. Für die Weltmeisterschaft in Belgien hat er sich viel vorgenommen, muss dann aber manchen Rückschlag wegstecken.

Er ist kein Unbekannter mehr auf dem Terrain der Extremhindernisläufer:: Stefan Settele aus Baisweil hat in den vergangenen Jahren bereits internationale Erfahrungen gesammelt und wusste, was ihn bei der vom Weltverband OCR ausgerichteten Weltmeisterschaft im belgischen Genk erwartet.

Vier Tage lang musste sich Settele Mitte September durch Parcours schinden, deren Hindernisse mancher aus dem Fernsehen von den „Ninja-Warriors“-Shows kennt.