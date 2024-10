Der FC Loppenhausen steht im Pokal-Halbfinale

Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen hatten vor dem Pokalspiel in Wattenweiler die Favoritenrolle inne: Kein Wunder, führt der FCL die Bezirksoberliga doch aktuell ohne Verlustpunkt an und spielt der SV Wattenweiler eine Klasse tiefer. Doch ganz so leicht wurde die Aufgabe für Loppenhausen dann doch nicht.

Die Anfangsphase gehörte zwar dem Favoriten aus Loppenhausen, der sich jedoch keine Torchancen erspielen konnte. Je länger das Spiel dauerte, umso mehr kämpfte sich Wattenweiler in die Partie und ließ keinen Klassenunterschied erkennen. Das meiste Geschehen spielte sich im Mittelfeld ab, sodass die 110 Zuschauer nur selten nennenswerte Torraumszenen sahen. Dennoch bot sich Mitte der ersten Halbzeit die Chance für Wattenweiler auf den Führungstreffer: Einen Handelfmeter setzte Jana Müller dabei aber an den Pfosten. Auch in der Folge taten sich beide Offensivreihen schwer, die Defensive stand jeweils stabil. So wurden torlos die Seiten gewechselt.

Icon Vergrößern Gegen einen starken SV Wattenweiler musste der FC Loppenhausen mit vereinten Kräften die Führung verteidigen. Foto: Julia Prestele Icon Schließen Schließen Gegen einen starken SV Wattenweiler musste der FC Loppenhausen mit vereinten Kräften die Führung verteidigen. Foto: Julia Prestele

Nach Wiederanpfiff erwischten wiederum die Gäste den besseren Start - und schlugen nach einer guten Stunde dann eiskalt zu. Jessica Horber steckte auf Sina Nachtigall durch, die allein vor SV-Torhüterin Julia Weithmann die Nerven behielt und zum 1:0 einschob. Trotz des Rückstandes gab Wattenweiler nie auf und drängte Loppenhausen immer mehr in die eigene Hälfte, doch klare Torchancen konnten sich die Gastgeberinnen nicht erspielen.

Oftmals konnte Loppenhausen seine Konter nicht sauber zu Ende spielen. Erst in der 89. Minute erlöste Pia Hofman ihr Team mit dem Tor zum 2:0-Endstand. Mit diesem Sieg zieht der FC Loppenhausen in das Halbfinale des Bezirkspokals ein. Am kommenden Samstag geht es für die Mannschaft von Trainer Alexander Ernst in der Liga weiter. Um 16 Uhr gastiert der FCL dann bei der SpVgg Kaufbeuren. Die Gastgeberinnen haben erst zwei Spiele absolviert und dabei einen Zähler eingefahren.

FC Loppenhausen Huber, Bucher, Mayr, Horber, Nusser, Eifler, Hofmann, Nachtigall, Binder, Herzog, Prestele / Seitz, Büchele L., Rampp, Schnitzler

Tore 0:1 Sina Nachtigall (63.), 0:2 Pia Hofmann (89.)

Besondere Vorkommnis: Müller (Wattenweiler) verschießt Handelfmeter (27.)

Schiedsrichter Robert Kandemir

Zuschauer 110