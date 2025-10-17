Beim FC Loppenhausen wird groß gedacht

Dienstagabend, Trainingsplatz in Loppenhausen. Das Flutlicht ist noch aus. Rund ein Dutzend junge Fußballerinnen sind gerade dabei, den Trainingsinhalt „Torschuss“ zu üben. Im Tor steht Sina Nachtigall, eigentlich Torjägerin der ersten Mannschaft. Beim Training der C-Juniorinnen des Vereins übernimmt sie aber gerne diesen Part.

Es ist nur ein Detail, aber eines, das der FCL-Vorsitzenden Laura Matzka wichtig ist: „Bei uns bringen sich die Spielerinnen der ersten Mannschaft voll in die Abteilung ein. Es gibt keine Grüppchen oder eine Trennung zwischen den Teams. Darauf bin ich stolz.“ Es gibt noch viel mehr, auf das die junge Vereinsvorsitzende stolz sein kann.

Der FC Loppenhausen spielt seit 2019 in der Bezirksoberliga

Zuerst wäre hier der sportliche Erfolg der Frauenfußballerinnen des FC Loppenhausen zu nennen. Seit 2019 spielt die erste Mannschaft ununterbrochen in der Bezirksoberliga, gewann in den vergangenen beiden Jahren den Bezirkspokal und schrammte nur knapp an einem möglichen Landesliga-Aufstieg vorbei. In dieser Spielzeit führen die Loppenhauserinnen, bei denen Laura Matzka auch noch aktiv mitspielt, die Tabelle der BOL an: Vier Siege aus vier Spielen sind ein beeindruckender Saisonstart. Am Samstag (15 Uhr) soll Sieg Nummer fünf folgen.

Dann im Heimspiel gegen den früheren Angstgegner SSV Anhausen. „Anhausen ist aktuell Letzter, aber das sagt nichts aus. Ich schätze die Mannschaft sehr stark ein, wir müssen auf zwei, drei Spielerinnen gut aufpassen“, warnt Marcel Harb. Der 48-Jährige ist seit vergangener Saison Trainer der ersten Mannschaft und will in Loppenhausen seine Erfahrungen, die er unter anderem am Campus des FC Bayern als Co-Trainer der B-Juniorinnen gesammelt hat, weitergeben: „Das Schöne ist, dass alle lernen und sich weiterentwickeln wollen.“

Das Ziel wird wohl bald neu definiert: Aufstieg in die Landesliga

Harb, der die Mannschaft im Laufe der Vorsaison vom verletzten Alexander Ernst übernommen und zum Pokalsieg geführt hatte, sieht auch in diesem Jahr großes Potenzial. Zwar ist der Traum vom dritten Pokalsieg in Folge mit der Niederlage vor Kurzem beim TSV Ottobeuren ausgeträumt. In der Liga aber läuft es bestens. „Wir warten jetzt mal noch die nächsten fünf Spiele ab. Wenn wir dann immer noch oben stehen, müssen wir uns natürlich den Aufstieg als Ziel setzen“, sagt Harb.

Im besten Fall winkt im nächsten Frühjahr gar ein Doppel-Aufstieg. Denn auch die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga Allgäu antritt, steht unter Trainer Markus Gasteiger auf Tabellenplatz eins. Am Samstag empfängt der FC Loppenhausen II den ebenfalls noch ungeschlagenen SV Egg (13 Uhr). „Erster gegen Zweiter, es wird ein echtes Topspiel“, sagt Gasteiger, der seine Hauptaufgabe darin sieht, die meist jungen Spielerinnen an das Niveau der ersten Mannschaft heranzuführen. „Dadurch, dass es in Bayern keine A-Juniorinnen gibt, haben wir viele Spielerinnen, die letztes Jahr noch in der B-Jugend spielten.“ Das Altersspektrum reicht in seiner Mannschaft von 16 bis 32 Jahren.

Die C-Juniorinnen sind die Anlaufstelle für fußballbegeisterte Mädchen

Ähnlich sieht es bei den C-Juniorinnen aus, die von Laura Matzkas Bruder Christian betreut werden. „Wir haben drei Spielerinnen aus dem älteren Jahrgang, vier aus dem jüngeren. Dazu noch acht D-Jugendspielerinnen und sogar einige, die eigentlich in der E-Jugend wären“, sagt Matzka. Da es jedoch in den jüngeren Jahrgängen keine Mannschaft beziehungsweise keinen Ligaspielbetrieb gibt, betreut er rund 20 Mädchen im Training. „Im Spielbetrieb darf ich aber nur neun einsetzen“, meint er und beschreibt damit ein Luxusproblem des FC Loppenhausen.

Dessen Engagement für den Mädchen- und Frauenfußball hat sich in der Region herumgesprochen. „Wir haben Spielerinnen, die aus Erkheim, Buch oder Thannhausen zu uns kommen“, sagt Christian Matzka. Auch der „Dorfkick“, der 2018 etabliert wurde, um Mädchen zum Fußball zu bringen, hat sich längst ausgezahlt. Matzka sieht den FC Loppenhausen als Anlaufstation für fußballbegeisterte Mädchen, die es ab einem gewissen Alter in den Bubenmannschaften vielleicht nicht mehr schaffen, mitzuhalten. „Bevor sie dann Woche für Woche nur kurz eingewechselt werden, können sie bei uns richtig aufblühen.“ Matzka spielt mit seiner Mannschaft am Samstag (11.30 Uhr) gegen die noch punktlose SpVgg Kaufbeuren und komplettiert damit den Heimspieltag des FC Loppenhausen.

Über allem schwebt der Traum vom Mädchen-NLZ

In Loppenhausen liegt der Fokus klar auf dem Frauen- und Mädchenfußball. Einen vergleichbaren Verein, was sportlichen Erfolg und Nachwuchsförderung angeht, findet man im Umkreis nicht. Dieses Alleinstellungsmerkmal wollen sie in Loppenhausen sogar ausbauen. Eine Vision ist etwa das Siegel „Nachwuchsleistungszentrum“, kurz: NLZ, für Mädchen. „Dafür muss man diverse Vorgaben vom DFB erfüllen“, sagt Christian Matzka.

Dazu gehören eine Mindestanzahl von Mannschaften im Frauen- und Juniorinnenbereich, eine sportliche Leitung, qualifizierte Trainer, Athletiktrainer und Sportpsychologen sowie geeignete Räumlichkeiten und nicht zuletzt Fußballplätze oder gar ein Kunstrasenplatz. Noch ist es ein Traum, aber „wenn ich sehe, was hier alles bewegt wird, dann ist das herausragend. Ich kenne keinen Verein, in dem das Miteinander so gelebt wird“, sagt Trainer Marcel Harb, während am Trainingsplatz das Flutlicht langsam angeht.