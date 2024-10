Nach Pokal-Erfolg kommt erste Punktspiel-Niederlage für den FC Loppenhausen

Während vergangene Woche am Feiertag zur Deutschen Einheit noch der Einzug in das Halbfinale im Bezirkspokal gefeiert wurde, herrschte am Samstag im Ligaalltag Katerstimmung bei den Fußballerinnen des FC Loppenhausen.

Denn in Kaufbeuren kamen die FCL-Frauen nur schwer in die Partie. Zu viele leichte Ballverluste im Mittelfeld sorgten dafür, dass kaum Spielfluss zustande kam. Die meist langen Bälle waren sichere Beute für die Kaufbeurer Abwehr. Die Spielvereinigung verstand es gut, ihre Außenspielerinnen immer wieder geschickt in Szene zu setzen. So fiel Mitte der ersten Halbzeit auch die verdiente Führung für das Heimteam. Karoline Knoll musste eine flache Hereingabe im Fünfmeterraum nur noch über die Linie drücken. Beim Stand von 1:0 für Kaufbeuren ging es dann auch in die Kabinen.

Mehrere Wechsel sowie Umstellungen brachten im zweiten Durchgang etwas Besserung ins Spiel der Gäste, doch richtig zwingend wurde es nicht. Gegen nun tiefstehende und defensive Kaufbeurerinnen fehlte in letzten Drittel die nötige Spielidee sowie Durchschlagskraft, um nennenswert zum Abschluss zu kommen. Auch die zehnminütige Überzahl in der Schlussphase nach dem Platzverweis für Auguste Klause ändere nichts mehr an der knappen Niederlage.

FC Loppenhausen Huber, Bucher, Mayr, Horber, Nusser, Eifler, Nachtigall, Keller, Rampp, Wilhelm, Herzog / Seitz, Büchele J., Büchele M., Hofmann, Binder

Tor 1:0 Karoline Knorr (25.)

Gelb-Rot Auguste Klause (Kaufbeuren/81.)

Schiedsrichter David Knoll

Zuschauer 40