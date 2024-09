Der TSV Mindelheim ist in der Kreisliga wieder vorn dabei

Das Wetter war bestens und auch die Spiele der Unterallgäuer Mannschaften konnten sich sehen lassen. In der Kreisliga Allgäu Nord etwa feiert der TSV Mindelheim einen 3:1-Heimsieg gegen Ronsberg. In der Kreisklasse Allgäu 2 schießt sich der TSV Zaisertshofen an die Tabellenspitze.

Kreisliga Allgäu Nord: Mindelheim verkürzt den Abstand zur Tabellenspitze

Die SG Amberg/Wiedergeltingen ist ihre Tabellenführung in der Kreisliga Nord los. Profitieren kann von der Niederlage gegen den TV Bad Grönenbach unter anderem der TSV Mindelheim.

TSV Mindelheim - SC Ronsberg 3:1

Tore 1:0 Quirin Mack (8.), 1:1 Manuel Baur (29., FE), 2:1 Niko Hefele (40.), 3:1 Quirin Mack (80.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Elias Kennerknecht

Als sehr spiel- und lauffreudig präsentierte sich der TSV Mindelheim im Heimspiel gegen den SC Ronsberg. Die Belohnung ließ nicht lange auf sich warten. Aus einer an sich ungünstigen Position heraus zog Quirin Mack aus etwa 20 Metern ab. Der überraschte Gäste-Keeper war machtlos, als der Ball neben dem linken Pfosten einschlug. Gefährlich waren die Gäste immer dann, wenn sie ihre schnellen Konter fuhren. Einer dieser Angriffe brachte Ronsberg wieder ins Spiel. Nach einem Foul im Mindelheimer Strafraum verwandelte Manuel Baur den fälligen Strafstoß sicher zum Anschluss für den SC Ronsberg. Danach stand das Glück gewaltig auf der Mindelheimer Seite. Bei einem Konter stand ein Gästestürmer einschussbereit vor dem leeren Tor. Der Angreifer wartete aber so lange, bis Heimtorhüter Manuel Zech sich doch noch in die Schussbahn werfen konnte. Besser machte es da Niko Hefele. Eine zu kurze Abwehr vor dem Ronsberger Tor setzte der Mindelheimer, kurz vor dem Halbzeitpfiff, schnörkellos zur 2:1-Führung in die Maschen. Obwohl es durchgehend regnete, hielt der TSV Mindelheim mit Spielertrainer Patrick Eckers sein spielerisches Niveau auch in der zweiten Hälfte aufrecht. Mit seinem zweiten Treffer beseitigte Quirin Mack schließlich dann kurz vor dem Spielende alle Zweifel am verdienten Dreier für die Hausherren.

SG Amberg/Wiedergeltingen - TV Bad Grönenbach 0:3

Tore 0:1 Kevin Riehle (29.), 0:2 Florian Henkel (41.), 0:3 Philipp Stiegeler (FE, 74.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Michael Neukirch

In den ausgeglichenen ersten 30 Minuten hatte die heimische Spielgemeinschaft die größte Chance durch Alexander Wolf, der eine Hereingabe per Aufsetzer aus fünf Metern aufs Tor bugsierte, allerdings am stark reagierenden Gästekeeper scheiterte. Nachdem Kevin Riehle im Mittelfeld nicht unter Druck gesetzt wurde, fasste sich dieser ein Herz und versenkte aus 30 Metern den Ball, am etwas weit vor dem Tor stehenden Heimtorwart vorbei, zur Führung. Ebenfalls mit geringem Gegnerdruck konnte Florian Henkel am Strafraum abschließen und verwandelte überlegt zur 2:0-Pausenführung für den TV Bad Grönenbach. Zwar versuchte die Heimelf nach dem Seitenwechsel dem Spiel eine Wendung zu geben, allerdings waren die Gäste reifer und hätten bei besserer Chancenverwertung noch mehr als den Treffer per Foulelfmeter zum 0:3 erzielen können. Ein somit absolut verdienter Auswärtssieg für den TV Bad Grönenbach.

TSV Ottobeuren - SV Oberegg 1:2

Tore 0:1 Martin Fischer (6.), 0:2 Elias Maurus (87.), 1:2 Moser (90. + 1, ET) Zuschauer 150 Schiedsrichterin Paulina Koch

Die Gäste starteten hellwach in die Partie und führten zur Halbzeit mit 1:0. Die Heimelf konnte sich im ersten Durchgang keine klare Torchance erspielen. Auch im zweiten Durchgang fehlte es Ottobeuren an Durchschlagskraft. Der Anschlusstreffer kam zu spät und die Gäste aus Oberegg siegten verdient mit 2:1 am Galgenberg.

DJK Ost Memmingen - SV Oberrieden 3:2

Tore 1:0 Daniel Jarosch (8.), 2:0 Adis Atashi (24.), 2:1 Marius Scheuerl (29., ET), 2:2 Markus Nägele (80.), 3:2 Josip Kordic (82.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Kai Becker

Im Kellerduell verspielten die Ostler zunächst eine komfortable 2:0-Führung durch ein Eigentor und ein Stellungsfehler der Abwehr und es stand unnötig 2:2. Jedoch nur eine Minute später sorgte Kordic für den so wichtigen Siegtreffer im Abstiegskampf.

Die weiteren Spiele:

SV Memmingerberg - TSV Lautrach-Illerbeuren 4:3

Tore 0:1 Christoph Kehrle (6.), 1:1 Richard Geiger (13.), 1:2 Benjamin Kraus (16., FE), 2:2 Patrick Gamper (45. + 1), 2:3 Tobias Köhl (50.), 3:3 Richard Geiger (80., FE), 4:3 Johannes Geiger (84.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Simon Schwank

SG Sontheim/Westerheim - FC Heimertingen 0:2

Tore 0:1 Thomas Einsiedler (1.), 0:2 Timo Eisenmann (9.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Benjamin Hecht

TSV Legau - FC Hawangen 6:1

Tore 1:0, 2:0, 3:0 Simon Sonntag (4., 7., 18.), 4:0 Sebastian Veit (23.), 5:0, 6:0 Alexander Schwarz (39., 53.), 6:1 Johannes Binzer (69., FE) Zuschauer 175 Schiedsrichter Ulas Kurt

Kreisklasse Allgäu 2: Der TSV Zaisertshofen ist neuer Tabellenführer

Der TSV Zaisertshofen schießt sich mit einem 7:0-Heimsieg gegen die SpVgg Kaufbeuren II an die Tabellenspitze. Der SV Schlingen verpasste es, mit den Zaisertshofenern gleichzuziehen und verlor sein Heimspiel gegen den SVO Germaringen II. Und der SV Schöneberg feiert den ersten Saisonsieg und gibt damit die rote Laterne an die SpVgg Kaufbeuren II ab.

SV Schlingen – SVO Germaringen II 0:1

Tor 0:1 Timo Schantin (21.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Ralf Goldschmidt

Beide Teams zeigten sich zu behäbig, eine Unachtsamkeit der Heimmannschaft wurde eiskalt bestraft. Nach einer verunglückten Rückgabe musste nur noch der Heimkeeper umkurvt werden, um aus 16 Metern das leere Tor zu treffen. Schlingen warf nach der Pause alles rein, fand aber zu keinem Zeitpunkt die Lösungen und musste somit die erste Niederlage der Saison hinnehmen.

SG Kirchdorf/Rammingen - FC Buchloe 2:0

Tore 1:0 Sulayman Drammeh (17.), 2:0 Oliver Jungnickel (30.) Bes. Vork. Kirchdorf verschießt Strafstoß (55.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Ali Aygün

Buchloe begann druckvoll und hatte bereits in den ersten Minuten zwei Torchancen. In der 11. Minute war es Sulayman Drammeh, der nach schöner Einzelleistung das 1:0 für die Heimelf erzielte. Für den Rückkehrer aus Mindelheim war es das erste Saisontor. Danach sahen die Zuschauer eine ausgeglichene erste Hälfte mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten, von denen aber nur Oliver Jungnickel eine zum 2:0 nutzte. In der zweiten Spielhälfte bestimmte Buchloe das Spielgeschehen, konnte aber kein Tor erzielen. Die SG blieb durch Konter immer torgefährlich und hätte bei besserer Chancenauswertung auch höher gewinnen können.

Icon Vergrößern Mit vereinten Kräften stoppen hier Torhüter Thomas Seitz (links) und Alexander Wolfegg (Mitte) Buchloes Stürmer Wolfgang Baumann. Foto: Andreas Lenuweit Icon Schließen Schließen Mit vereinten Kräften stoppen hier Torhüter Thomas Seitz (links) und Alexander Wolfegg (Mitte) Buchloes Stürmer Wolfgang Baumann. Foto: Andreas Lenuweit

SV Schöneberg – SG Jengen/Waal 3:2

Tore 1:0 Lukas Kurz (5.), 1:1 Michael Demmler (41.), 2:1 Samuel Hampp (69.), 2:2 Robert Schmieden (70.), 3:2 Samuel Hampp (74.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Karl Domberger

Ein nervenaufreibendes, kampfbetontes Spiel sahen die nicht gerade verwöhnten Schöneberger Fans. Die frühe Führung durch Lukas Kurz gab dem Spiel der Heimelf nicht die erhoffte Sicherheit. Stattdessen kamen die Gäste kurz vor der Pause zum nicht unverdienten Ausgleich. Nach der Halbzeit bestimmte zunächst der Gast das Spielgeschehen. Der SVS zeigte jedoch Moral und kämpfte sich in die Partie zurück. Samuel Hampp erzielte mit einem schönen Heber über den Torhüter die erneute Führung. Im Gegenzug war die heimische Abwehr im Tiefschlaf und ermöglichte den erneuten Ausgleich. Zum Matchwinner avancierte Samuel Hampp mit seinem zweiten Tor in der 74. Minute. Kurz vor Schluss sicherte Torhüter Vater mit einer Glanztat den ersten Sieg in der laufenden Saison.

SV Bedernau – SV Oberegg II 1:1

Tore 0:1 Erblin Sula (31.), 1:1 Andre Maucher (45. + 3) Zuschauer 70 Schiedsrichter Helmut Lutzenberger

Nach einem guten Start ins Spiel wurde die Heimelf kalt erwischt und lag mit 0:1 hinten. Zwar konnte Bedernau noch vor der Halbzeit das 1:1 erzielen, zum Sieg reichte es jedoch nicht. Über das ganze Spiel gesehen kamen die Gäste aus Oberegg zu einem verdienten Auswärtspunkt.

TSV Zaisertshofen – SpVgg Kaufbeuren II 7:0

Tore 1:0 Markus Böhm (12.), 2:0 Dominik Schäffler (26.), 3:0 Maxi Mayr (37.), 4:0 Julian Egger (45.), 5:0 Dominik Schäffler (54.), 6:0 Markus Kögel (83.), 7:0 Julian Egger (87.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Yilmaz Fidan

In regelmäßigen Abständen erzielte die Heimmannschaft die Tore zum 7:0-Sieg. Ein souveränes und gezieltes Passspiel nach vorne war der Grundstein für den Heimsieg. Einziger Makel war die Chancenverwertung. Die Gäste hatten in keiner Phase des Spiels eine gefährliche Aktion auf das Tor des TSV Zaisertshofen.

Außerdem spielten:

SpVgg Baisweil-Lauchdorf - FSV Lamerdingen 0:4

Tore 0:1 Michael Schuster (4.), 0:2 unbekannt (20.), 0:3 Ferdinand May (68.), 0:4 Michael Schuster (79.), Rot Tobias Albrecht (Baisweil, 64.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Lukas Schregle

A-Klasse Allgäu 2: SC Unterrieden verteidigt seine Tabellenführung

Das wäre eine Überraschung gewesen: Plötzlich führte der TSV Kirchheim II beim Spitzenreiter in Unterrieden. Doch der SCU ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und verteidigte die Tabellenführung.

Icon Vergrößern An packenden Strafraumszenen mangelte es im Derby zwischen dem TSV Mindelheim II (gelbe Trikots) und dem FC 98 Auerbach/Stetten nicht. Foto: Robert Prestele Icon Schließen Schließen An packenden Strafraumszenen mangelte es im Derby zwischen dem TSV Mindelheim II (gelbe Trikots) und dem FC 98 Auerbach/Stetten nicht. Foto: Robert Prestele

TSV Mindelheim II - FC 98 Auerbach/Stetten 3:3

Tore 0:1 Markus Zedelmaier (5.), 1:1 Konstantin Hofmann (19.), 1:2 Markus Zedelmaier (51.), 2:2 Florian Drexel (69.), 2:3 Oliver Bittner (86.), 3:3 Tayfun Engin (90. + 4) Zeitstrafe Daniel Schindler (Auerbach/Stetten, 73.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Fabio Hacker

In der ersten Halbzeit hatte der FC 98 Auerbach/Stetten im Derby der A-Klasse Allgäu 2 gegen den TSV Mindelheim II die etwas aussichtsreicheren Tormöglichkeiten. Letztlich aber wurden dann beim Stand von 1:1 die Seiten gewechselt. Im zweiten Abschnitt gingen die Gäste dann noch zweimal in Führung, Gastgeber Mindelheim glich jedoch beide Treffer wieder aus. Der Treffer zum 3:3-Endstand gelang den Hausherren tatsächlich in letzter Minute, nämlich in der Nachspielzeit.

TSV Mittelneufnach – SV Tussenhausen 2:2

Tore 1:0 (35.), 1:1 Stefan Hösle (45.), 2:1 Louis Wech (45. + 1), 2:2 Mehmet Özkarabacak (83.) Zuschauer k. A. Schiedsrichter Helmut Trabert

Keinen Sieger sah das Verfolgerduell in Mittelneufnach, weil der SV Tussenhausen die zweimalige Mittelneufnacher Führung ausgleichen konnte.

SC Eppishausen – Türkiyemspor Mindelheim 2:2

Tore 1:0 David Schedel (47.), 2:0 Korbinian Schneider (53.), 2:1 Tayfun Salkut (60.), 2:2 Yakup Kartal (90.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Arnold Biberger

Nach einer torlosen ersten Halbzeit legte der SC Eppishausen kurz nach Wiederanpfiff vor. Doch die 2:0-Führung sollte nicht zum Heimsieg reichen, weil sie die Gäste aus Mindelheim nicht aufgaben und in der Schlussminute noch den Ausgleich erzielen konnten.

SV Salgen/Bronnen – SG Breitenbrunn/Loppenhausen 3:1

Tore 1:0 Lukas Schröther (15.), 1:1 Raphael Rogg (25.), 2:1 Benedikt Aigster (30.), 3:1 Marco Sontheimer (61.) Zuschauer 115 Schiedsrichter Rudolf Dreyer

Endlich gewann auch die Heimelf das erste Spiel der Saison und das verdient. Die Anfangsphase gehörte den Gästen bis zum überraschenden Tor durch Lukas Schröther. In der restlichen Spielzeit erspielte sich die Heimelf Feldvorteile und nutzte nach dem Gegentor durch Raphael Rogg auch die eigenen Chancen. Benedikt Aigster traf erneut zur Führung und in der zweiten Halbzeit sorgte der gerade eingewechselte Marco Sontheimer für das hochverdienten 3:1.

SC Unterrieden – TSV Kirchheim II 3:1

Tore 0:1 Jakob Huber (17.), 1:1 Tim Strobl (43.), 2:1 Pius Nägele (45. + 3), 3:1 Tim Strobl (82.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Stefan Hammerer

Es dauerte etwas, bis der SC Unterrieden gegen das Tabellenschlusslicht ins Spiel kam. Erst kurz vor der Halbzeit drehten die Hausherren den Rückstand per Doppelpack in eine knappe Führung. Diese baute Strobl in der 82. Minute auf 3:1 aus und ließ nun keine Zweifel mehr am Sieg des SCU aufkommen.

TSV Markt Wald – TSV Pfaffenhausen 0:0

Zuschauer 100 Schiedsrichter Rudolf Schaur

Die Pfaffenhausener Offensive um Topstürmer Fabian Zenuni stotterte in Markt Wald. Der Aufsteiger erkämpfte sich gegen den Tabellendritten einen respektablen Punkt – und blieb ohne Gegentor.

A-Klasse Allgäu 3: Dirlewang gewinnt auch in Ottobeuren

Die SG Amberg/Wiedergeltingen II musste sich dem SV Eggenthal knapp geschlagen geben, weil Felix Fleschhut in den Schlussminuten einen Doppelpack schnürte. Der FSV Dirlewang verteidigt mit einem 2:1-Auswärtssieg in Ottobeuren seine Tabellenführung in der A-Klasse Allgäu 3.

SG Amberg/W’gelt. II – SV Eggenthal 1:2

Tore 1:0 Jan-Lukas Scheck (25.), 1:1, 1:2 Felix Fleschhut (80., 89.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Christian Hatzelmann

TSV Ottobeuren II – FSV Dirlewang 1:2

Tore 0:1 Vincenz Meske (28.), 0:2 Thomas Aufmuth (81.), 1:2 Nassim Cherif (86.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Erwin Hefele