SC Unterrieden gewinnt Pokal-Derby im Elfmeterschießen

Die zweite Runde im Allgäuer Kreispokal war ein Fest für Fans des Elfmeterschießens. Nicht weniger als sechs Partien mussten nach 90 Minuten im Elfmeterschießen entschieden werden. Zu den glücklichen Siegern zählen auch einige heimische Teams.

So setzte sich der SC Unterrieden im VG-Derby gegen den SV Bedernau mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch. In der regulären Spielzeit hatte es zwischen den beiden Nachbarvereinen, die vor der Saison die Ligen getauscht haben, 1:1 gestanden. Unterriedens Spielertrainer Christian Landsperger hatte in der 75. Minute die Bedernauer Führung durch Sven Hafenmayer ausgeglichen. Im Elfmeterschießen hatten dann die Kreisklassen-Absteiger aus Unterrieden gegen den Kreisklassen-Aufsteiger aus Bedernau die besseren Nerven und setzten sich mit 5:4 durch.

Für die SG Kirchdorf/Rammingen ist die Pokalsaison vorbei

Die SG Kirchdorf/Rammingen musste sich dagegen im Elfmeterschießen dem TSV Mittelneufnach geschlagen geben. Nach torloser erster Halbzeit war es Sebastian Bott, der die Spielgemeinschaft in der 52. Minute in Führung geschossen hat. Mittelneufnachs Kai Schmid traf rund eine Viertelstunde später zum Ausgleich. Dabei blieb es. Vom Elfmeterpunkt war dann der A-Klassist aus Mittelneufnach treffsicherer und gewann dieses mit 5:3.

Den Vogel abgeschossen aber hat das Spiel zwischen dem TV Irsee und der SpVgg Kaufbeuren. Schon in der regulären Spielzeit wurden drei der sechs Tore beim 3:3 vom Elfmeterpunkt aus erzielt. Im Elfmeterschießen dann hatten die Irseer plötzlich Ladehemmung und verloren deutlich mit 1:4 gegen den Bezirksligisten.

Der SV Schöneberg ist chancenlos gegen den SV Egg

Keine Chance hatte der SV Schöneberg im Heimspiel gegen den Bezirksligisten SV Egg. Wie schon in Runde eins gegen den SV Mattsies erzielten die Egger acht Tore, gewannen diesmal aber ohne Gegentor mit 8:0. Ähnlich klar setzte sich der SV Oberegg gegen den BSC Wolfertschwenden durch. Mit 5:0 gewann der Kreisligist und zog damit in die dritte Runde ein. Die Tore für den SVO erzielten Lukas Zingerle, Sebastian Huber, Elias Maurus (2) und Erblin Sula.

Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen bezwang den Kirchheim-Bezwinger SV Greimeltshofen mit 4:2 und steht damit ebenso in der dritten Runde wie Kreisklassen-Aufsteiger SV Schlingen, der Türkiyemspor Mindelheim mit 2:0 besiegte. Die SG Ettringen/Langerringen sorgte für eine kleine Überraschung. Der B-Klassist setzte sich gegen den Kreisklassisten SpVgg Baisweil-Lauchdorf mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte Thomas Hörterich in der 65. Minute.

Die zweite Runde wurde am Donnerstagabend mit den Partien FC 98 Auerbach/Stetten - SV Eggenthal und SG Bertoldshofen/Sulzschneid - FC Buchloe beschlossen. Beide Partien fanden nach Redaktionsschluss statt.