In der ersten Pokalrunde gibt es die ersten Überraschungen

Traditionell eröffnet die erste Runde um den Allgäuer Kreispokal die neue Fußballsaison. Und wie immer gibt es auch diesmal schon die ersten Überraschungen.

So musste sich der Finalist der Vorsaison bereits am Mittwochabend aus dem Pokalwettbewerb verabschieden. Der TSV Kirchheim unterlag beim SV Greimeltshofen klar mit 0:4. Tags darauf setzte sich der FC 98 Auerbach/Stetten (A-Klasse Allgäu 2) gegen den klassenhöheren TSV Sulzberg (Kreisklasse) im Elfmeterschießen durch.

Der FC Bad Wörishofen schickt die zweite Garnitur

Am Samstag hatte dann der SV Schöneberg seinen großen Auftritt. Im Pokalspiel gegen den Bezirksligisten FC Bad Wörishofen, der allerdings seinen zweiten Anzug schickte, gewann die Mannschaft von Trainer Marcus Eder mit 3:0. Lukas Kurz und Dominik Zellhuber mit einem Doppelpack sorgten für den klaren Heimsieg. Der SC Unterrieden setzte sich ebenfalls gegen einen höherklassigen Gegner durch. Mit 4:3 behielt das Team von Spielertrainer Christian Landsperger gegen den Kreisklassisten SV Wald die Oberhand. Die SG Ettringen/Langerringen setzte sich im Heimspiel gegen den TSV Pfronten mit 3:2 durch und ist damit ebenfalls eine Runde weiter.

Abgesagt wurden die Begegnungen SVS Türkheim - SpVgg Kaufbeuren sowie SG Oy/Nesselwang - FC Heimertingen. Der SVS Türkheim nannte Spielermangel für seine Absage. Der Traditionsklub von der Wertach muss sich obendrein nach einem neuen Trainer umschauen. Vergangene Woche hatte überraschend der erst für die neue Saison engagierte Ralf Kleinsteuber schon wieder das Handtuch geworfen.

Eine klare Sache war das Pokalspiel zwischen dem SV Egg (rot) gegen SV Mattsies (blau). Der Bezirksligist gewann sein Heimspiel gegen den A-Klassisten mit 8:2. Foto: Stephan Schöttl

Sportlich ausgeschieden sind der TSV Markt Wald (1:6 gegen den TSV Altusried), SV Tussenhausen (2:4 gegen die SG Breitenbrunn/Loppenhausen) und der SV Mattsies (2:8 gegen den SV Egg).

Jubel in Schlingen: Der Kreisklassen-Aufsteiger SV Schlingen (gelbes Trikot) feierte einen 2:1-Sieg gegen den Kreisligisten SG Amberg/Wiedergeltingen. Foto: Andreas Lenuweit

Am Sonntag zog dann auch der SV Oberegg dank eines 4:1-Heimerfolgs gegen den TSV Obergünzburg nach zuletzt dreimaligen Ausscheidens in der ersten Runde wieder in die zweite Runde ein. Mit dem SV Oberrieden (0:4 in Wolfertschwenden) und der SG Amberg/Wiedergeltingen (1:2 in Schlingen) hatten dagegen zwei Kreisligisten das Nachsehen. Für den SV Schlingen waren Niklas Kusterer und Noah Kienle erfolgreich, Ambergs Neuzugang Luke Rottmann konnte nur noch auf 1:2 verkürzen. Weiter ist auch der SV Bedernau, der sich mit 2:1 beim SV Oberostendorf durchsetzte. Der FSV Dirlewang schied durch eine 0:3-Niederlage in Hawangen aus.

Einen Kantersieg landete die SG Kirchdorf/Rammingen. Der Kreisklassist fegte den SC Eppishausen (A-Klasse) auf dessen eigenem Platz mit sage und schreibe 12:0 vom Platz. Dabei war Torjäger Tim Rauscher „nur“ für drei Treffer zuständig. Die weiteren Tore erzielten David Schilcher (2), Sulayman Drammeh, Christoph Zettler, Daniel Dilba, Mathias Fleschutz, Oliver Jungnickel, Moritz Rauscher und Simon Reitenberger.